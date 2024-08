7-Tage Wettervorhersage für Escorca: Sonnige Aussichten und milde Brisen auf Mallorca (22.8.2024)

Wetterprognose für Escorca: Ihr Urlaubswetter auf einen Blick

Die Sommerzeit auf Mallorca ist für ihr angenehmes Klima bekannt, und Escorca ist keine Ausnahme. Die kommende Woche, beginnend mit dem 22. August 2024, verspricht warme Temperaturen und ein leicht wechselhaftes Wetterbild. Hier finden Sie die detaillierte Vorhersage, um Ihre Pläne optimal anpassen zu können.

Angenehme Temperaturen und leichter Wind

Die Woche startet am Donnerstag, den 22.8.2024, mit einem Höchstwert von 28°C und ein paar Wolken am Himmel. Ein leises Lüftchen bei nur 2 km/h sorgt für eine sanfte Brise, die die warmen Temperaturen besonders angenehm macht. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 38%, und der Druck bei stabilen 1015 hPa. Sonnenanbeter werden sich freuen, denn die Sonne begrüßt Escorca schon um 05:07 Uhr und verabschiedet sich erst wieder um 18:35 Uhr.

Wolkendecke bleibt beständig, Temperaturen steigen weiter

Der Freitag, 23.8.2024, bringt uns dichte Bewölkung, doch das hält das Thermometer nicht auf: Es klettert auf 29°C. Das Wetter bleibt stabil, auch der Wind zeigt sich von seiner ruhigen Seite, und die Luftfeuchtigkeit verharrt bei entspannten 38%.

Die Hitze hält an: Bester Zeitpunkt für Aktivitäten im Freien

Am Samstag und Sonntag, den 24. und 25.8.2024, hält die warme Welle an mit Höchsttemperaturen von jeweils 30°C. Die Bewölkung ist teils zerrissen, und am Sonntag könnten Sie von leichtem Regen überrascht werden. Doch keine Sorge, die Windgeschwindigkeit steigt nur mäßig an auf 4 km/h, was die Bedingungen ideal für Ausflüge an die frische Luft macht.

Kurze Abkühlung bevor die Sonne sich wieder zeigt

Montag den 26.8.2024 erleben wir eine kleine Abkühlung auf 27°C, allerdings erwartet uns ein klarer Himmel. Der Wind nimmt mit 5 km/h etwas zu, und die Luftfeuchtigkeit springt auf 51%. Es könnte der perfekte Tag sein, um sich am Strand von Escorca zu entspannen und die Natur zu genießen.

Das Wetter bleibt beständig - Perfekt für längere Unternehmungen

In der zweiten Wochenhälfte erwarten uns überwiegend bedeckte Himmel, doch die Temperaturen bleiben mit 27-28°C stets im angenehmen Bereich. Der Wind bleibt uns ebenfalls gewogen und verstärkt sich nicht über 3 km/h. Der Luftdruck zeigt leichte Schwankungen, allerdings nichts, was unsere Outdoor-Aktivitäten trüben sollte.

Resümee der Woche: Genießen Sie Escorca bei herrlichem Wetter

Ein Blick auf die siebentägige Wetterprognose für Escorca zeigt: Die perfekten Bedingungen für einen Urlaub unter mallorquinischer Sonne. Es empfiehlt sich leichtes, atmungsaktives Gewand und vielleicht ein Regenschutz für den leichten Regen am Sonntag. Ansonsten steht einem wundervollen Aufenthalt im schönen Escorca nichts im Weg!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.8.2024, 01:13:49. +++