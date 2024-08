Aktuelle Wetterprognose für Andratx, Mallorca: Temperaturen und Trends vom 22.8.2024 bis 29.8.2024 (22.8.2024)

Das bevorstehende Wetter in Andratx: Eine Woche voller Sonne und leichter Brisen

Die charismatische Gemeinde Andratx auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca sieht einer weiteren Augustwoche mit angenehmem Wetter entgegen. Urlauber sowie Einheimische können sich auf eine Mischung aus leicht bewölktem Himmel, sanften Winden und gelegentlichen Regenschauern freuen, die für eine willkommene Abkühlung sorgen werden.

Andratx genießt sommerliche Bedingungen Am Donnerstag, den 22. August 2024, beginnt die Woche mit vereinzelten Wolken am Himmel. Bei einer Temperatur von 26°C und leichter Brise ist es perfekt für längere Spaziergänge entlang der Küste oder in der Altstadt. Die Luftfeuchtigkeit steht bei 64%, und der Luftdruck weist stabile 1015 hPa auf. Ein Sonnenaufgang um 05:09 Uhr und ein Sonnenuntergang um 18:37 Uhr rahmen den Tag ein.

Die folgenden Tage, Freitag, 23. August, und Samstag, 24. August, halten ähnliche Verhältnisse bereit. Bei Temperaturen von 27°C wird der Himmel überwiegend von dichten Wolken bedeckt sein, welche zum Samstag hin auflockern und für kurze sonnige Momente sorgen. Der Wind bleibt ruhig mit Geschwindigkeiten um die 5 km/h. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 64% bzw. 65% und einem Luftdruck von 1015 hPa bietet Andratx ein gemäßigtes Klima, das gerade für Aktivitäten im Freien optimal ist.

Den Höhepunkt der sommerlichen Temperaturen erreicht Andratx am Sonntag, 25. August, mit einer vorhergesagten Höchsttemperatur von 28°C. Allerdings kündigt der Tag auch leichten Regen an, was jedoch nicht die generell ausgezeichnete Urlaubsatmosphäre trübt. Es erwartet Sie eine Windgeschwindigkeit von 4 km/h, 62% Luftfeuchtigkeit und ein etwas höherer Luftdruck von 1016 hPa.

Nach dem kurzen Regenschauer erfreut Andratx seine Besucher am Montag, 26. August, mit einem klaren Himmel und einer Temperatur von 27°C, ideal für Sonnenanbeter und Kulturinteressierte gleichermaßen. Ein leichter Wind und eine relative Luftfeuchtigkeit von 62% begleiten Sie durch den Tag. Die Luftdruckwerte bleiben konstant bei 1015 hPa.

In der restlichen Woche bewegen sich die Temperaturen stetig um die 26°C-Marke mit überwiegend bedecktem Himmel, bis der Freitag, 29. August, wieder mit klarem Himmel und einer angenehmen Temperatur von 27°C abschließt. Die Luftfeuchtigkeit bleibt konstant, während der leichte Wind für eine sanfte Brise sorgt.

Abendliche Pläne? Andratx bietet milde Nächte!

Wenn Sie vorhaben abends auszugehen, genießen Sie in Andratx milde Temperaturen und eine angenehme Atmosphäre. Die frühen Sonnenuntergänge gegen 18:30 Uhr laden zu romantischen Abendessen unter dem Sternenhimmel oder zu entspannten Spaziergängen im Mondlicht ein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.8.2024, 01:04:09. +++