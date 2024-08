Aktuelle Wettervorhersage für Muro: Trend für die kommende Woche (22.08.2024 bis 29.08.2024)

Das Wetter in Muro: Eine Woche voller Überraschungen

Das Wetter auf Mallorca ist immer für eine Überraschung gut und auch in dieser Woche zeigt sich das Klima in Muro von seiner abwechslungsreichen Seite. Hobby-Meteorologen und Sonnenanbeter kommen in den kommenden Tagen voll auf ihre Kosten. Wir haben die wichtigsten Wetterinformationen für Sie zusammengefasst, damit Sie für jede Gelegenheit bestens vorbereitet sind.

Wetteraussichten für Muro im Detail

Beginnen wir mit dem 22. August 2024, an diesem Tag können Sie bei Temperaturen um die 28°C leichten Regenschauern begegnen, während eine sanfte Brise mit 4 km/h erfrischende Momente beschert. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 55% und der Luftdruck bei 1013 hPa. Der Tag erwacht früh um 4:39 Uhr und klingt aus mit dem Sonnenuntergang um 18:15 Uhr.

Der 23. August begrüßt uns mit mäßigem Regen und einer konstanten Temperatur von 28°C. Der Wind bleibt mit 3 km/h weiterhin leicht, jedoch steigt die Luftfeuchtigkeit auf 62%, was für etwas schwülere Bedingungen sorgt. Luftdruck: 1016 hPa.

Am 24. August ist ebenfalls mit leichtem Regen zu rechnen, bei gleichbleibend warmen 28°C. Ein leichter Windzug von 3 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 61% begleiten Sie durch den Tag. Der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang markieren den Tag zwischen 4:41 Uhr und 18:12 Uhr.

Mit dem 25. August kommt ein Hauch von sommerlicher Frische nach Muro. Ein klarer Himmel begleitet die leicht gestiegenen Temperaturen von 29°C, die Luftfeuchtigkeit sinkt auf erfreuliche 42%. Der Wind bleibt konstant bei 3 km/h.

Einen Temperaturhöhepunkt erreichen wir am 26. August mit heißen 32°C unter einer Decke aus lockeren Wolken. Der Wind bewegt sich leicht mit 4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit ist mit 37% eher niedrig, was für angenehme Trockenheit sorgt.

Am 27. August wird es wieder klar bei Temperaturen um die 27°C, allerdings steigt die Luftfeuchtigkeit auf 63%, was den Tag feuchter erscheinen lässt. Der Luftdruck liegt bei 1012 hPa.

Der 28. August zeigt sich mit einigen Wolken und Temperaturen um die 28°C. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 49% und einem angenehmen Wind von 4 km/h ist es ein idealer Tag, um die Natur Muros zu genießen.

Den Abschluss der Wetterwoche bildet der 29. August mit erneuten leichten Regenschauern und konstanten 28°C. Mit einem Luftdruck von 1015 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 49% verabschiedet sich die Woche. Nicht vergessen sollten Sie den etwas früheren Sonnenuntergang um 18:04 Uhr.

Wetterzusammenfassung für die kommende Woche in Muro

Die Woche in Muro hält alles bereit, was das Wetter so spannend macht: von sommerlichen Temperaturen über erfrischende Regengüsse bis hin zu klaren Himmelstagen. Ganz gleich, ob Sie die Tage am Strand von Muro verbringen möchten oder andere Aktivitäten im Freien planen, die Wetterbedingungen versprechen eine interessante Woche auf der beliebten Insel Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.8.2024, 01:23:24. +++