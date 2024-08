Ausblick auf das Wetter in Santa Eugènia: Sommerhitze mit leichten Unwetterchancen! (22.8.2024)

Wettervorhersage vom 22. bis 29. August 2024

Heiter bis wolkig, das sind die Aussichten für die anstehenden Sommertage in Santa Eugènia. Die Wetterprognose lässt kaum einen Wunsch für warme Temperaturen offen. Mit Temperaturen zwischen 30 und 36 Grad Celsius können sich Einheimische und Touristen auf stabiles Sommerwetter einstellen. Allerdings ist auch ein kurzes Gastspiel des Somerregens in Sicht.

Donnerstag (22.8.2024): Wenige Wolken verschönern den Himmel über Santa Eugènia, wobei das Thermometer auf satte 32 Grad klettert. Der Wind weht leicht mit 4 km/h und die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 32%. Sonnenauf- und untergang umrahmen diesen herrlichen Tag um 5:07 Uhr morgens beziehungsweise um 18:35 Uhr abends.

Freitag (23.8.2024): Am Freitag bedecken teilweise Wolken den Himmel, und mit 33 Grad hält die Hitze unvermindert an. Die leichte Brise mit 4 km/h gleicht das Klima angenehm aus. Die Feuchtigkeit sinkt auf 30%, und der Luftdruck bleibt stabil bei 1015 hPa.

Wochenendvorschau: Das Wochenende verspricht eine Mischung aus Sonne und Wolken. Am Samstag können Sie unter klarem Himmel die Seele baumeln lassen – perfekt für einen Strandausflug. Mit sanften 6 km/h Wind und einer zurückkehrenden Luftfeuchtigkeit von 43% bietet der Samstag ein optimales Outdoor-Wetter. Erfrischung verspricht das Wasser, insbesondere an der Küste von Santa Eugènia.

Die folgenden Tage halten den sommerlichen Trend bei, mit leichter Bewölkung und erfreulichen Temperaturen um 32 Grad. Die Nachttemperaturen bleiben angenehm, so dass auch die Abendstunden zum Genießen einladen. Ein leichter Wind sorgt zusätzlich für das perfekte Sommergefühl auf der balearischen Insel.

Die Woche in Kürze zusammengefasst

Montag (26.8.2024) bis Mittwoch (28.8.2024): Einheitlich warme und trockene Tage mit Temperaturen über 30 Grad. Gelegentlich sammeln sich mehr Wolken am Himmel, die jedoch die Sonnenfreude kaum trüben können.

Von sommerlicher Hitze bis zu angenehmen Nächten bietet Santa Eugènia in der vierten Augustwoche alles, was das Herz begehrt. Es bleibt abzuwarten, ob die leichte Regenchance am 25. August zur Abkühlung beiträgt oder ob der Sommer nahtlos in die nächste Woche tanzt.

