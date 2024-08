Das Wetter in Campos vom 21.8.2024 bis 28.8.2024: Sonne, leichte Niederschläge und die Aussichten für die kommende Woche (22.8.2024)

Wettervorhersage für Campos - Sonnige Tage und leichte Regenschauer

Die kommende Woche in Campos auf Mallorca bringt einen Mix aus strahlendem Sonnenschein und einigen Regentagen. Tauchen wir in die Details der Wetterprognose ein, um gut vorbereitet in die neue Woche zu starten.

Sonniges Wetter und angenehme Temperaturen in Campos

Am Mittwoch, den 21. August 2024, wird das Wetter in Campos von einigen aufgelockerten Wolken beherrscht, aber die Temperaturen bleiben mit Höchstwerten von 28°C durchaus sommerlich. Der Wind weht sanft mit gerade mal 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei gemäßigten 48%. Der Barometerstand zeigt 1022 hPa, was auf ein stabiles Wetter hindeutet.

Die Tage darauf wird das Wetter unter einem klaren Himmel noch ein wenig wärmer. Am Donnerstag und Freitag erreichen wir mit 30°C und sogar heißen 32°C den Höhepunkt der Woche. Der Wind bleibt dabei mäßig und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 29% am Freitag.

Wetterumschwung - Leichte Regenschauer zum Wochenende

Das nahezu perfekte Sommerwetter hält jedoch nicht die gesamte Woche über an. Ab Samstag, dem 25. August, verabschieden wir uns von den hohen Temperaturen und bereiten uns auf leichten Regen bei 24°C vor. Erfrischende 9 km/h Wind und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 76% begleiten die ersten Regentropfen.

Der Sonntag setzt diese regnerische Tendenz mit mäßigem Regen und einer merklichen Abkühlung auf 17°C fort. Doch das Wetter bessert sich langsam wieder: der Montag zeigt sich mit leichten Regenschauern und 19°C, bevor am Dienstag die Temperaturen wieder auf angenehme 23°C ansteigen, obwohl leichter Regen weiterhin möglich ist.

Ausblick auf das Wochenende und die neue Woche in Campos

Wer das Wochenende in Campos genießen möchte, sollte sich auf wechselhaftes Wetter einstellen. Die Sonnenauf- und Untergänge bleiben konstant malerisch mit Zeiten um 9:00 Uhr morgens und 20:34 Uhr abends. Auch die Luftdruckverhältnisse weisen auf ein beständiger werdendes Wetter hin, was optimistisch in die nächste Woche blicken lässt.

Verpassen Sie keine Wetteraktualisierung – bleiben Sie informiert mit der Mallorcazeitung.es.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.8.2024, 01:09:56. +++