Palma de Mallorca: Heitere Aussichten mit vereinzeltem Regen - die Wetterprognose vom 22.8.2024 bis 29.8.2024 (22.8.2024)

Genießen Sie Sommerferien unter der Sonne Mallorcas

Die Wetteraussichten für Palma de Mallorca versprechen überwiegend sonnige Tage mit gelegentlichen Schauern. Wenn Sie Ihre Koffer für einen Aufenthalt auf der Insel packen, können Sie sich auf angenehme Temperaturen und eine leichte Brise freuen. Hier ist Ihr umfassender Wetterbericht für die kommende Woche.

Milde Brisen und sommerliche Wärme: Das Wetter vom 22.08. bis 29.08.2024

Starten Sie mit uns in die letzte Augustwoche: Ab Donnerstag, den 22. August 2024, könnten Sie am Strand von Palma mit einem Buch in der Hand und einer Sonnenbrille auf der Nase entspannt die Seele baumeln lassen. Mit 29 Grad Celsius und nur wenigen Wolken am Himmel beginnt die Woche wahrlich freundlich, begleitet von einem sanften Wind mit 4 km/h.

Am Freitag verdichten sich die Wolken etwas, doch die sommerlichen Temperaturen von bis zu 30 Grad Celsius lassen kaum Trübsinn aufkommen. Samstag mischen sich milde Lüftchen mit 32 Grad Celsius unter die vereinzelten Wolken, während der Sonntag mit leichten Regenschauern bei 33 Grad das Wochenende genussvoll ausklingen lässt.

Nächste Woche in Palma: Ein kleiner Wetterumschwung

Der Beginn der neuen Woche zeigt sich etwas zurückhaltender. Sowohl Montag als auch Dienstag begrüßen uns mit leichtem Regen, doch die Temperaturen bleiben mit 31 bzw. 28 Grad Celsius innerhalb des komfortablen Bereichs für Sommertage. Mit einem Überhang an bedecktem Himmel und einer erfrischenden Brise ist das ideal für alle, die es nicht ganz so heiß mögen.

Den Abschluss der Wetterprognose bildet der 29. August, an dem Sie wieder mit strahlendem klaren Himmel und 29 Grad Celsius rechnen können, perfekt für Outdoor-Aktivitäten und den Genuss der mediterranen Küche auf einer sonnigen Terrasse.

Die aktuelle Luftfeuchtigkeit schwankt meist um die 50%, während der Luftdruck konstant bei etwa 1015 hPa verharrt, was insgesamt für stabile Wetterbedingungen sorgt. Sonnenauf- und -untergangszeiten laden zu malerischen Morgen- und Abendstimmungen ein, und dank des leichten Windes bleibt das Klima auch zur Hochsommerzeit angenehm.

