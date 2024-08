Sonniges Wetter lässt Petra auf Mallorca strahlen: Tägliche Wetterprognose (22.08. bis 29.08.2024)

Mallorca genießt strahlenden Sonnenschein und warme Tage in Petra

Die atemberaubende Region Petra auf Mallorca erwacht jeden Tag unter einem klarblauen Himmel, begleitet von einer milden Briese und angenehmen Temperaturen. Ein perfektes Ambiente für sowohl die Einheimischen als auch Urlauber, die das Beste von Mallorcas Natur und Kultur erleben wollen.

Die Wettervorschau für Petra: Heitere Tage im August 2024

Donnerstag, 22.08.2024: Der Tag begrüßt uns mit einer klaren Sicht und einem Maximum von 29°C. Die Winde wehen sanft bei 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei niedrigen 26% liegt. Ein perfekter Tag für Outdoor-Aktivitäten und Entspannung am Strand, mit Sonnenaufgang um 03:09 Uhr und Sonnenuntergang um 16:12 Uhr.

Freitag, 23.08.2024: Mit einem fast identischen Wetterbild zeigt sich der klare Himmel und lässt das Thermometer auf 28°C klettern. Ein leichter Wind von 5 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 28% versprechen weiterhin angenehmes Wetter, beginnend mit dem Sonnenaufgang um 03:10 Uhr und endend mit dem Sonnenuntergang um 16:11 Uhr.

Prächtige Wetteraussichten für die gesamte Woche

Die kommende Woche bietet in Petra eine Konsistenz des Wetters, mit tagsüber Temperaturen zwischen 28°C und 32°C. Abends kühlt es bei klarem Sternenhimmel leicht ab, was die Nächte ideal für romantische Spaziergänge oder ein idyllisches Dinner unter freiem Himmel macht. Die Luftdruckwerte zwischen 1008 und 1011 hPa und die niedrige bis gemäßigte Luftfeuchtigkeit unterstreichen das angenehme Klima.

Sonnenreiche Aussichten zum Monatsende

Zum Abschluss der letzten Augustwoche zeigt sich Petra von seiner besten Seite: Mit Temperaturen, die die 30°C-Marke überschreiten, und einem beständigen leichten Wind von rund 4 km/h, der für eine frische Brise sorgt, sind die Tage wie geschaffen für Sonnenanbeter und all jene, die das Freiluftleben genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.8.2024, 01:24:20. +++