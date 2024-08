Wetter Calvià (22.08.24 bis 29.08.24): Sonnenschein und leichte Regentropfen - Die Prognose für die kommende Woche

Wetteraussichten für Calvià: Sonnige Momente und sanfte Regenschauer

Die malerische Gemeinde Calvià auf Mallorca empfängt ihre Bewohner und Besucher in der kommenden Woche mit einer Mischung aus warmen Sonnenstrahlen und erfrischenden Regenschauern. Die Temperaturen bleiben durchgehend sommerlich, während zeitweise Wolken den Himmel bedecken können. Wir nehmen Sie mit auf eine detaillierte Übersicht des Wetters in Calvià und zeigen Ihnen, was Sie vom 22. August bis zum 29. August 2024 erwarten können.

Stabiles Sommerwetter mit vereinzelten Wolken

Der Sommer zeigt sich von seiner angenehmen Seite, und die Temperaturen schwanken zwischen komfortablen 27°C und 30°C. Bereiten Sie sich auf ein paar vereinzelte Wolken am Himmel vor, die den Beginn der Woche prägen werden.

Die leichte Brise und Regen prognose

Die Windgeschwindigkeiten sind mit 3 bis 5 km/h eher mild und bringen eine willkommene Abkühlung. Gegen Mitte der Woche sollten Sie jedoch den Regenschirm bereithalten, da leichte Regenfälle die Regel sein werden.

Luftfeuchtigkeit und Luftdruck Trends

Trotz der sommerlichen Temperaturen bleibt die Luftfeuchtigkeit mit Werten um die 57% eher moderat, wodurch das Wetter insgesamt sehr angenehm sein sollte. Der Luftdruck wird konstant um 1015 hPa liegen, was auf eine stabile Wetterlage hindeutet.

Genießen Sie die Sonnenauf- und -untergänge

Die frühen Morgenstunden begrüßen Sie in Calvià ab 5:09 Uhr mit ersten Sonnenstrahlen, und die Abende klingen mit wunderschönen Sonnenuntergängen bis ungefähr 18:26 Uhr aus - perfekt, um den Tag am Strand ausklingen zu lassen oder in eines der gemütlichen Restaurants einzukehren.

Wettertrend der kommenden Tage im Überblick:

Die Vorfreude auf eine angenehme Woche in Calvià ist groß, denn das Wetter präsentiert sich mit einem idealen Mix aus Sonne und leichten Regenphasen. Mit unserer Wettervorhersage sind Sie bestens für die kommende Woche gerüstet und können Ihre Pläne dementsprechend ausrichten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.8.2024, 01:08:28. +++