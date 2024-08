Wetter in Banyalbufar: Sonnige Aussichten und leichte Brisen für die kommende Woche! (22.8.2024)

Wetterprognose für Banyalbufar (22.08.24 - 29.08.24): Sonnenschein und idyllisches Sommerwetter

Mallorca empfängt seine Besucher und Einwohner auch in der vorletzten Augustwoche mit offenen Armen und einem Versprechen auf schönes Wetter. Wir werfen einen Blick auf die Beschaffenheit des Himmels über Banyalbufar, einem malerischen Ort an der Westküste der Insel, und enträtseln, was der Sommer noch in petto hat.

Die Temperaturen: Sommerlich warm ohne große Schwankungen

Der Start in die aktuelle Woche ist wohltemperiert. Am Donnerstag, dem 22. August 2024, registrieren die Thermometer angenehme 28 Grad Celsius und der Himmel zeigt sich nur leicht bewölkt. Eine leichte Brise lässt das Meer angenehm rauschen und die Blätter sanft rascheln. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 59% und einem Luftdruck von 1015 hPa ist das Wetter ideal für ausgedehnte Spaziergänge und entspannte Momente am Strand.

Der Trend setzt sich auch in den folgenden Tagen fort. Freitag und Samstag präsentieren sich überwiegend mit einer Wolkendecke, während das Thermometer konstant um die 29 Grad Celsius anzeigt. Windstärke und Luftfeuchtigkeitswerte bleiben nahezu identisch und bescheren uns somit beständig gute Wetterlage.

Regenschauer und klare Himmel - ein abwechslungsreicher Mix

Für einen kurzen Moment schickt uns die Insel am Sonntag leichten Regen, aber keine Sorge: Das Plätschern bleibt moderat und die Temperaturen liegen weiterhin bei sommerlichen 29 Grad. Die restliche Woche über ziehen dann wieder ruhigere Tage herauf. Die Sonne nimmt wieder ihren Thron ein und das Wetter in Banyalbufar strahlt mit klarem Himmel.

Eine Brise vom Meer: Windbedingungen in Banyalbufar

Der Wind hält sich weiterhin dezent im Hintergrund. Mit Geschwindigkeiten von meist nur 3 km/h am Anfang der Woche bis zu einer leichten Steigerung auf 6 km/h zur Mitte der Woche, können die Segel gesetzt werden für entspannte Tage auf dem Wasser ohne turbulente Winde.

Fazit der Wettervorhersage in Banyalbufar

Alles in allem können wir uns auf eine Woche voller Wärme und Entspannung freuen. Geringe Windgeschwindigkeiten und nur geringfügige Regenschauer machen den Urlaub in Banyalbufar zur puren Freude. Wir wünschen Ihnen sonnenreiche und frohe Tage auf unserer wunderschönen Insel Mallorca.

Genießen Sie die sonnige Seite des Lebens in Banyalbufar mit der perfekten Kombination aus warmen Temperaturen, sanftem Meereswind und malerischen Aussichten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.8.2024, 01:05:51. +++