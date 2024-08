Wetter in Costitx (22.8.2024 bis 29.8.2024): 7-Tage-Vorschau mit Temperaturen und Sonnenzeiten (22.8.2024)

Wettervorhersage für Costitx – Ihr täglicher Begleiter für die bevorstehende Woche

Die mallorquinische Idylle von Costitx erstrahlt in den nächsten sieben Tagen in einem Mix aus Sonne und Wolken - ein perfektes Ensemble, um den Spätsommer auf der beliebten Baleareninsel in all seinen Farben zu genießen. In der folgenden Wetterübersicht entdecken wir, was die Elemente von Donnerstag, dem 22. August, bis Mittwoch, dem 29. August 2024, für uns bereithalten.

Wetteraussichten für die letzte Augustwoche in Costitx

Am Donnerstag (22.8.2024) wird der Tag mit leichten Wolken durchsetzt und bei sommerlichen 33°C. Die leichte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von nur 3 km/h und die geringe Luftfeuchtigkeit von 28% sorgen für ein angenehmes Klima. Der atmosphärische Druck liegt stabil bei 1014 hPa. Den Sonnenaufgang erleben Sie um 05:07 Uhr, während sich die Sonne um 18:35 Uhr verabschiedet.

Der Freitag (23.8.2024) präsentiert sich mit bedecktem Himmel, und die Temperaturen steigen leicht auf 34°C. Wenn auch die Windgeschwindigkeit auf 5 km/h zunimmt, bleibt es doch sommerlich mit einer Luftfeuchtigkeit von 26%. Sonnenauf- und -untergang können Sie um 05:08 Uhr bzw. 18:33 Uhr in Ihrem Kalender markieren.

Das Wochenende startet in Costitx am Samstag (24.8.2024) mit einer Kombination aus Sonne und Wolken, mitunter auch durchbrochenen Wolkenfeldern. Mit 34°C und einer sanften Brise von 4 km/h bleibt es warm und vergleichsweise trocken. Der Himmel bietet Ihnen einen malerischen Anblick von Sonnenaufgang um 05:09 Uhr bis Sonnenuntergang um 18:32 Uhr.

Am Sonntag (25.8.2024) erwarten uns dann leichte Regenschauer bei Höchsttemperaturen von 35°C und einer angenehm leichten Windbewegung von 4 km/h. Die Feuchtigkeit fällt auf 24%, sodass der Niederschlag als willkommene Erfrischung dienen könnte. Der Tag erwacht um 05:10 Uhr, und der Abend naht mit dem Sonnenuntergang um 18:30 Uhr.

Auf einen regnerischen Sonntag folgt ein klarer Montag (26.8.2024), an dem sich der Himmel von seiner weitgehend wolkenlosen Seite zeigt und die Temperaturen auf 30°C absinken. Die Winde wehen etwas stärker mit 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 48% steigt. Erleben Sie die Morgenröte um 05:11 Uhr und den Sonnenuntergang um 18:29 Uhr.

Die folgenden Tage, Dienstag (27.8.2024) und Mittwoch (28.8.2024), halten das Wetter in Costitx bei bedecktem Himmel mit Temperaturen um die 31°C bzw. 32°C konstant. Mit geringfügig schwankenden Windgeschwindigkeiten und einem stabilisierten atmosphärischen Druck bietet sich Ihnen weiterhin die perfekte Gelegenheit, die outdoors-Aktivitäten zu planen. Auch die Luftfeuchtigkeit bleibt auf einem angenehmen Level.

Zum Abschluss dieser sonnigen Woche dürfen wir uns am Donnerstag (29.8.2024) auf ein paar vereinzelte Wolken freuen, die sich bei 33°C am Himmel zeigen. Die Luftfeuchtigkeit nimmt auf 31% ab, und der Wind bläst sanft mit 5 km/h. Sonnenaufgang und -untergang kündigen den Anfang und das Ende eines ästhetisch ansprechenden Tages an.

Sonnenzeiten und Temperaturen für Costitx im Überblick

Wir hoffen, dass unsere ausführliche 7-Tage-Wettervorhersage für Costitx Ihnen dabei hilft, Ihre Pläne für den Aufenthalt auf Mallorca entsprechend zu gestalten. Genießen Sie die späten Sommertage in dieser malerischen Region, die mit herrlichem Wetter und atemberaubenden Sonnenauf- und -untergängen aufwartet.

