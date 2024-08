Wetter in Maria de la Salut: Vorhersage für die kommende Woche (22.08.2024 bis 29.08.2024)

Wöchentliche Wettervorhersage für Maria de la Salut

Die sommerliche Hitze hält an in Maria de la Salut, und die Wetterprognose für die nächste Woche verspricht weiterhin warme Temperaturen und überwiegend sonniges Wetter. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf den Wettertrend vom 22. August bis 29. August 2024 werfen und herausfinden, was die Bewohner und Besucher Mallorcas erwartet.

Wetterlage aktuell: Wenige Wolken und angenehme Brisen

Am Donnerstag, den 22. August, beginnt die Woche in Maria de la Salut mit Höchsttemperaturen von 32°C und einer leichten Bewölkung, die für eine angenehme Urlaubsstimmung sorgt. Ein leichter Wind mit Geschwindigkeiten von bis zu 3 km/h sorgt für eine frische Brise. Die Luftfeuchtigkeit befindet sich bei 30%, während der Luftdruck bei 1014 hPa liegt. Sonnenaufgang und -untergang finden um 05:06 Uhr morgens bzw. 18:34 Uhr abends statt.

Überwiegend bewölkt am Wochenende

Die Temperaturen steigen am Freitag, den 23. August, noch ein wenig an und erreichen einen Höchstwert von 33°C. Mit überwiegend bewölktem Himmel bleibt es jedoch angenehm, und der Wind verstärkt sich auf bis zu 5 km/h. Genießen Sie den Tag unter Mallorcas wolkenverhangenem Himmel, der die Insel in ein zauberhaftes Licht taucht.

Leichte Regenschauer als Abkühlung

Am Montag, den 25. August, erwartet uns in Maria de la Salut leichter Regen. Mit Temperaturen um die 33°C bleibt es trotzdem warm. Der leichte Regen kann als willkommene Abkühlung betrachtet werden, wobei die Windverhältnisse weiterhin mäßig mit 5 km/h bleiben. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 32%, während der Luftdruck leicht auf 1016 hPa ansteigt.

Ein klarer Himmel leitet den Temperaturabfall ein

Ein klarer Himmel begrüßt uns am Dienstag, den 26. August, was ein Zeichen für einen Temperaturrückgang auf 28°C sein könnte. Der Wind frischt auf und weht mit bis zu 7 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 53% ansteigt, was für eine erhöhte Schwüle sorgt. Beachten Sie, dass bei klarem Himmel ein Sonnenschutz dringend zu empfehlen ist.

Die Woche endet mit wechselhaftem Wetter

Den Rest der Woche präsentiert sich das Wetter wechselhaft. Von Mittwoch bis Samstag erleben wir überwiegend bewölkte Tage mit Temperaturen, die stetig um 31°C bis 33°C liegen. Die Windverhältnisse bleiben gemäßigt, die Luftfeuchtigkeit bewegt sich im angenehmen Bereich und der Luftdruck zeigt kleine Schwankungen.

Das Wetter in Maria de la Salut bietet somit optimale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten und lädt dazu ein, das Beste aus den warmen Sommertagen auf Mallorca zu machen. Denken Sie daran, regelmäßig Flüssigkeit zu sich zu nehmen und sich vor der Sonne zu schützen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Woche auf unserer schönen Insel!

