Wetter-Prognose für Campanet: Sonnige und leichte Regentage vom 22.8.2024 bis zum 29.8.2024 (22.8.2024)

Das Wetter in Campanet bietet in der kommenden Woche eine abwechslungsreiche Palette an klimatischen Bedingungen. Sonnige Abschnitte, gelegentliche Wolkenformationen und eine Prise Regen wechseln sich ab und schaffen so ein malerisches Bild auf der Insel Mallorca.

Wetter-Höhepunkte in Campanet

Richten wir unser Augenmerk auf den 22.8.2024, begrüßt uns der Tag in Campanet mit vereinzelten Wolken am Himmel und einer wohligen Temperatur von 31°C. Eine sanfte Brise mit 2 km/h Windgeschwindigkeit sorgt für eine angenehme Frische.

Am Folgetag, dem 23.8.2024, hüllt sich die Umgebung in überwiegend bewölkten Himmel, und die Temperaturen klettern marginal auf 32°C mit einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h.

Die Mitte der Woche markiert der 24.8.2024 mit aufgelockerten Wolken und einem Höchststand der Temperaturen bei 33°C. Ein leicht verstärkter Wind von 4 km/h erzeugt eine angenehme Bewegung in der warmen Sommerluft.

Am 25.8.2024 überrascht uns Campanet mit einem Klimaumschwung: Es kommt zu leichtem Regen und die Temperaturen nehmen leicht ab auf 32°C, während die Luftfeuchtigkeit ansteigt.

Ein klarer Himmel zeichnet sich am 26.8.2024 ab, allerdings bei einer merklichen Abkühlung auf 28°C. Der Wind nimmt zu auf eine Geschwindigkeit von 6 km/h.

Der 27. und 28.8.2024 präsentieren sich mit dichter Bewölkung, doch bei beständigen 31°C bleibt es weiterhin sommerlich warm. Ein leichter Windzug sorgt für Abkühlung.

Zum Abschluss der Woche am 29.8.2024 ist das Wetterbild in Campanet durch zerstreute Wolkenfelder gekennzeichnet, wobei die Temperaturen noch einmal auf 32°C anziehen, ideal für Strandbesuche oder Erkundungstouren.

Die Abendstunden in Campanet versüßen uns Sonnenuntergänge, die während des Prognosezeitraums täglich zwischen 18:24 und 18:35 Uhr zu bewundern sind, jeweils kurz nach einem der idyllischen Sonnenaufgänge ab etwa 5:7 bis 5:13 Uhr.

Campanet: Wettervorschau für die Urlaubsplanung

Angesichts der Wetterprognose für Campanet vom 22.8.2024 bis zum 29.8.2024 lässt sich festhalten, dass die Tage überwiegend von angenehmer Wärme und gelegentlichen Abkühlungen durch Regenschauer oder Zunahme des Windes geprägt sein werden. Eine ideale Woche, um die natürliche Schönheit und die Freizeitmöglichkeiten in und um Campanet zu erkunden, ohne dabei von extremen Wetterbedingungen eingeschränkt zu werden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.8.2024, 01:09:10. +++