Wetterausblick für Manacor: Sonnige Tage und leichte Regenschauer vom 22.08.2024 bis 29.08.2024

Wetterprognose für Manacor – Strahlender Sonnenschein und erfrischende Brisen

Das Wetter in ManacorManacor zeigt sich in den kommenden Tagen von seiner vielfältigen Seite. Die Einwohner und Besucher der malerischen Stadt auf Mallorca dürfen sich auf eine Mischung aus heiteren Sonnentagen und leichten Regenschauern einstellen. Hier finden Sie eine detaillierte Wettervorhersage für die Zeit vom 22. August 2024 bis zum 29. August 2024.

Wetterübersicht für die Woche vom 22. bis zum 29. August 2024

Donnerstag, 22. August 2024: Der Tag beginnt in Manacor mit einem klaren Himmel und Temperaturen um die 29°C. Ein sanfter Wind weht mit gerade einmal 4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 46%. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang markieren den Tag um 05:06 Uhr morgens bzw. 18:33 Uhr abends.

Freitag, 23. August 2024: Die Bewohner können einen leicht bedeckten Himmel erwarten, während die Temperaturen konstant bei 29°C bleiben. Mit einer Windstärke von 5 km/h bleibt das Wetter mild, und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 49%.

Samstag, 24. August 2024: Es kommt zu einer leichten Bewölkung bei weiterhin hochsommerlichen 29°C. Der Wind bläst beständig mit 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit klettert auf 54%.

Sonntag, 25. August 2024: Die Hitze erreicht an diesem Sonntag mit 30°C ihren Höhepunkt und es ist leichter Regen zu erwarten, der für eine willkommene Abkühlung sorgen kann. Ein mäßiger Wind mit 6 km/h begleitet den Tag, während die Luftfeuchtigkeit wieder auf 46% fällt.

Montag, 26. August 2024: Klare Sicht und purer Sonnenschein bei angenehmen 28°C werden diesen Montag zu einem wunderschönen Tag machen. Der Wind frischt auf 7 km/h auf und die Luftfeuchtigkeit wird bei 54% liegen.

Dienstag, 27. August 2024: Mit überwiegend bedecktem Himmel erwartet uns ein eher kühler Tag, die Temperaturen bleiben jedoch bei warmen 30°C. Die Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit halten sich mit 5 km/h bzw. 42% im angenehmen Bereich.

Mittwoch, 28. August 2024: Auch an diesem Tag bleibt der Himmel überwiegend bedeckt, mit Temperaturen um 29°C. Der Wind weht leicht mit 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 47%.

Donnerstag, 29. August 2024: Die Woche endet mit aufgelockerten Wolkenformationen und Temperaturen, die noch einmal 29°C erreichen. Der Wind bleibt bei 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit nimmt leicht auf 50% zu.

Wettervorhersage – Gemischtes Wetter mit vielen Sonnenstunden in Manacor

Über die nächste Woche hinweg können Einheimische und Touristen in Manacor eine reiche Auswahl an Wetterbedingungen genießen. Während die Hochsommertemperaturen überwiegend konstant bleiben, sollte man für die vereinzelten Regenschauer stets einen Schirm griffbereit halten. Insbesondere die leichten Regentropfen am 25. August bieten eine willkommene Erfrischung nach mehreren Tagen strahlenden Sonnenscheins.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.8.2024, 01:20:01. +++