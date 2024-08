Wetterausblick für Santa Maria del Camí: Sonnige Aussichten und leichte Brisen (22.08.2024 bis 29.08.2024)

Wetterprognose für Santa Maria del Camí

Das Wetter in Santa Maria del Camí präsentiert sich von seiner angenehm sommerlichen Seite. Mit Temperaturen, die konstant über die 30-Grad-Marke klettern, steht uns eine heiße Woche bevor. Hier finden Sie die täglichen Wetterdetails für den Zeitraum vom 22. August bis zum 29. August 2024.

Die Wettervorhersage im Detail

Donnerstag, 22.08.2024: Der Tag beginnt mit wenigen Wolken am Himmel und einer maximalen Temperatur von 31°C. Der Wind weht leicht mit 3 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 38%. Der Luftdruck ist stabil bei 1015 hPa. Sonnenaufgang und -untergang sind um 5:08 Uhr morgens bzw. 18:35 Uhr abends. Freitag, 23.08.2024: Der Freitag zeigt sich leicht bewölkt mit einer Höchsttemperatur von 32°C. Die Wind- und Wetterverhältnisse bleiben beständig mit einer leichten Brise von 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 36%. Samstag, 24.08.2024: Die Temperatur steigt ein wenig auf 34°C. Der Himmel ist teils bewölkt, doch die Sonne findet ihren Weg zu uns. Eine milde Brise weht weiterhin, während die Luftfeuchtigkeit auf 33% sinkt. Sonntag, 25.08.2024: Mit etwas leichtem Regen wird der Sonntag zur Erfrischung beitragen und dennoch sommerliche 35°C erreichen. Der Wind hält sich zurück, und der Luftdruck steigt leicht an. Montag, 26.08.2024: Der Himmel klärt auf und bietet eine klare Sicht unter einem strahlend blauen Himmel bei 31°C. Ein idealer Tag, um das Freie zu genießen. Dienstag, 27.08.2024: Bedeckte Wolken bringen keinen Regen, und die Temperaturen bleiben angenehm bei 30°C. Mittwoch, 28.08.2024: Die Bewölkung hält an, die Temperaturen sinken leicht auf 29°C und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 50%. Donnerstag, 29.08.2024: Die Woche endet, wie sie begonnen hat, mit einigen wenigen Wolken und einer Temperatur von 31°C. Genießen Sie die sonnigen Tage in Santa Maria del Camí, und vergessen Sie nicht, sich angemessen zu schützen. Die UV-Strahlung kann in diesen Tagen besonders hoch sein. Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Woche!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.8.2024, 01:30:12. +++