Wetteraussichten für Artà: Sonnenschein und leichte Brisen erwarten Mallorcaurlauber (22.08.2024 bis 29.08.2024)

Die Wetterlage in Artà: Eine Woche voller Licht und milder Brisen

Mit der sommerlichen Brise und dem Klang des Meeres im Hintergrund, erwartet das malerische Städtchen Artà auf Mallorca seine Besucher in der kommenden Woche mit einer Reihe von überwiegend sonnigen Tagen und angenehmen Temperaturen. Die Wettervorhersage prognostiziert eine angenehme Mischung aus wenigen Wolken und üppigem Sonnenschein, ideal für jene, die dem Alltag entfliehen und die Inselatmosphäre in vollen Zügen genießen möchten.

Der Start in die neue Woche: Sonne und leichte Wolken

Donnerstag, 22.08.2024: Mit einem Maximum von 28°C und einer leichten Brise um 5 km/h beginnt die neue Woche vielversprechend. Am Himmel zeigen sich nur wenige Wolken, die die Sicht auf das türkisfarbene Meer Mallorcas kaum trüben. Eine moderate Luftfeuchtigkeit von 53% und ein Luftdruck von 1014 hPa versprechen einen angenehmen Tag. Die Sonne grüßt die Frühaufsteher bereits um 05:05 Uhr und wird erst um 18:33 Uhr Platz für den Abendhimmel machen. Die Wetteraussichten für das Wochenende

Wer Artà am Wochenende besucht, kann sich ebenfalls auf angenehmes Wetter freuen. Zwischen teilweise bewölktem Himmel und strahlendem Sonnenschein liegen die Temperaturen konstant bei etwa 28°C. Die leichte Brise macht die Sommerhitze sehr erträglich und lädt zu entspannten Nachmittagen am Strand oder zu Entdeckungstouren durch die charmanten Gassen Artàs ein.

Ausblick: Wetterentwicklung bis zum Monatsende

Das Wetter bleibt uns in diesen Sommertagen wohlgesonnen. Auch in der letzten Augustwoche präsentiert sich das Wetter in Artà als idealer Begleiter für alle Urlaubsaktivitäten. Mit Temperaturen, die sich stets um die 27°C bis 28°C bewegen und einer meist moderaten Windgeschwindigkeit, lässt sich der Mallorcaaufenthalt in vollen Zügen genießen.

Die Abende laden ein, bei milden Temperaturen und einer leichten Brise durch die belebten Straßen zu schlendern oder bei einem Glas Wein den Tag ausklingen zu lassen. Nicht zuletzt zeigt das Wetter auf Mallorca, besonders in Artà, dass der Sommer zwar seinem Höhepunkt zustrebt, aber dennoch nicht an Charme verliert.

Bleiben Sie mit der Mallorca Zeitung stets über das aktuelle Wetter auf dem Laufenden und genießen Sie Ihren Aufenthalt auf der wunderschönen Baleareninsel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.8.2024, 01:05:17. +++