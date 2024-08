Wetteraussichten für Santa Margalida: Sonnige Momente und leichte Regenschauer erwartet (22.8.2024)

Das aktuelle Wetter in Santa Margalida vom 22.8.2024 bis 29.8.2024

Mit einer charmanten Mischung aus Sonnenschein und vorbeiziehenden Wolken können Einwohner und Besucher von Santa Margalida in der kommenden Woche die Schönheit der Insel erleben. Hier ist Ihr detaillierter Wetterbericht für Santa Margalida, sorgfältig zusammengestellt, um Sie auf alle Wetterkapriolen vorzubereiten.

Heiter bis wolkig: Wetterlage in Santa Margalida für die nächste Woche

Zu Beginn der Prognose am 22. August 2024 erwartet uns heiße 31°C mit vereinzelten Wolken am Himmel über Santa Margalida. Ein leichter Wind weht mit gerade einmal 3 km/h, und die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 38%. Der Tag beginnt früh um 05:06 Uhr mit Sonnenaufgang und endet um 18:34 Uhr mit Sonnenuntergang.

Am folgenden Tag, den 23. August, bleibt es mit maximal 31°C warm, allerdings ist der Himmel von dichteren Wolken bedeckt. Ein mäßiger Wind von 6 km/h sorgt für eine leichte Brise, während die Luftfeuchtigkeit etwas ansteigt auf 40%. Der Barometerdruck liegt bei 1015 mbar.

Die Mitte der Woche bringt am 24. August ein ähnliches Bild: 31°C und eine von Wolkenfetzen durchzogene Himmelsszenerie. Der Wind hält sich mit 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit nimmt etwas zu auf 47%. Erneut liegt der Luftdruck bei stabilen 1015 mbar.

Am 25. August sollten Sie einen Regenschirm bereithalten, es könnte leichten Regen geben, der allerdings bei einer Temperatur von 31°C durchaus erfrischend wirken kann. Der Wind bleibt sanft bei 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 45%. Der Druck steigt auf 1016 mbar.

Ein klarer Himmel begrüßt uns am 26. August, der mit 27°C etwas kühler als die Vortage sein wird. Der Wind nimmt zu auf 7 km/h, und die Luftfeuchtigkeit erreicht 62%, was die frischeren Temperaturen feucht anfühlen lassen könnte. Der Druck bleibt konstant bei 1016 mbar.

Bei hohen Temperaturen um die 30°C am 27. August und erneut am 28. August, beide Tage mit bedecktem Himmel und leichter Brise, ist der Sommer in Santa Margalida weiterhin präsent. Die Feuchtigkeit bleibt mit 45% bzw. 42% moderat, und der Luftdruck zeigt leichte Schwankungen.

Den Abschluss der Woche macht der 29. August mit steigenden Temperaturen von 32°C und einiger Wolkenbedeckung. Der frische Wind weht mit 6 km/h und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 43%. Mit dem Luftdruck von 1013 mbar bewegen wir uns im stabilen Bereich.

Wetterhighlight der Woche in Santa Margalida

Ein absoluter Höhepunkt ist der klare Himmel am 26. August. Nutzen Sie diesen Tag für Outdoor-Aktivitäten und genießen Sie die einmalige Atmosphäre Mallorcas bei angenehmen Temperaturen.

Ob Sie Ihren Urlaub planen oder einfach nur wissen möchten, wie das Wetter in Santa Margalida ist, diese umfassende Wettervorhersage wird Ihnen helfen, Ihre Woche optimal zu gestalten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.8.2024, 01:29:36. +++