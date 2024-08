Wetteraussichten für Selva: Sonnige und warme Tage voraus – Die 7-Tage-Prognose auf Mallorca (22.8.2024)

Selva blickt einer sonnigen und warmen Woche entgegen

Die malerische Gemeinde Selva auf unserer beliebten Baleareninsel Mallorca kann sich auf angenehmes Wetter einstellen. Der heutige Tag (22. August 2024) begrüßt uns bereits mit strahlendem Sonnenschein und nur wenigen Wolken am Himmel. Die Temperaturen klettern dabei auf schweißtreibende 32 Grad Celsius, und es weht ein leichtes Lüftchen mit nur 2 km/h. Die Luftfeuchtigkeit von 31% sorgt für eine trockene und angenehme Atmosphäre, während der Luftdruck stabil bei 1015 hPa liegt. Der Tag beginnt früh mit Sonnenaufgang um 5:07 Uhr und endet mit einem späten Sonnenuntergang um 18:35 Uhr.

Bedeckter Himmel und stabile Temperaturen am 23. und 24. August

Die kommenden beiden Tage in Selva behalten die sommerliche Temperatur von 32 Grad Celsius bei, wobei der Himmel am 23. August überwiegend bedeckt sein wird. Ein mäßiger Wind mit 4 km/h bringt etwas Abkühlung. Am 24. August können wir mit aufgelockerter Bewölkung und etwas höheren Temperaturen von 34 Grad Celsius rechnen, gepaart mit einem sanften Wind von 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 32%.

Leichter Regen als Abwechslung am 25. August

Der 25. August überrascht uns mit leichtem Regen, der jedoch nicht von Dauer sein wird. Auch an diesem Tag bleibt es mit 34 Grad Celsius sehr warm. Der Windgeschwindigkeit bleibt beständig bei 3 km/h. Es ist daher ratsam, für kurze outdoor Aktivitäten einen Regenschutz bereitzuhalten.

Klare Sicht auf Selva: Ein sonniger 26. August steht bevor

Am 26. August dürfen sich die Einwohner und Gäste Selvas über einen strahlend blauen Himmel freuen, da keinerlei Wolken erwartet werden und die Temperatur auf angenehme 29 Grad Celsius sinkt. Die Windgeschwindigkeit steigt auf 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit erhöht sich auf 49%, was das Wetter etwas schwüler erscheinen lässt.

Überwiegend bewölkt, aber warm bis zum Ende der Woche

Den Abschluss der Woche in Selva prägen überwiegend bewölkte Tage am 27. und 28. August, an denen die Temperaturen konstant bei wohligen 31 Grad Celsius liegen. Mit einer relativ geringen Windgeschwindigkeit von 2-3 km/h bleibt das Wetter über beide Tage hinweg ideal für alle Outdoor-Aktivitäten. In der Nacht zum 29. August sitzt man angenehm bei einer Luftfeuchtigkeit von rund 40% und einem sanften Wind von 3 km/h draußen.

Mallorca und Selva – Ein Paradies für Wettergenießer

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wetter in Selva für die kommende Woche hervorragend aussieht. Mit viel Sonnenschein, warmen Temperaturen und geringfügigen Niederschlägen bieten sich optimale Bedingungen für Urlauber und Einheimische gleichermaßen. Wer also nach einem Ort sucht, um das spätsommerliche Wetter in vollen Zügen zu genießen, wird in Selva auf Mallorca genau das finden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.8.2024, 01:31:35. +++