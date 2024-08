Wetterprognose für Consell auf Mallorca: 22.8.2024 bis 29.8.2024 (22.8.2024)

Wetter in Consell: Sonne und leichte Wolken begleiten die letzte Augustwoche

Die Sommerhitze zieht weiterhin über Consell, eine charmante Gemeinde im Herzen Mallorcas. Mit Temperaturen, die selbst Ende August an der 30-Grad-Marke kratzen, wird die Insel ihren Ruf als Sonnenparadies einmal mehr gerecht. Im Folgenden bieten wir eine detaillierte Wettervorhersage für die Woche vom 22. August 2024 bis zum 29. August 2024, die Besuchern und Einheimischen gleichermaßen dabei helfen soll, ihre Pläne mit Blick auf Mutter Natur zu schmieden.

22. August 2024: Wenige Wolken und warmer Sonnenschein

Der Mittwoch beginnt mit einigen wenigen Wolken am Himmel über Consell, aber sie dürften kaum mehr als eine malerische Kulisse für einen ansonsten sonnengetränkten Tag darstellen. Bei Höchsttemperaturen von 32 Grad Celsius ist erfrischende Abkühlung gefragt – ideal für ein Bad im Mittelmeer oder in einem der vielen Pools der Region. Der Wind weht leicht mit 4 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 33 Prozent liegt.

23. und 24. August 2024: Heiße Tage unter gebrochenen Wolken

Am Donnerstag und Freitag setzt sich das warme Wetter fort, jedoch mit einer leicht erhöhten Bedeckung am Himmel. Mit 33 Grad und später sogar 35 Grad Celsius präsentiert sich das Wetter weiterhin von seiner sommerlich warmen Seite. Die Luftfeuchtigkeit sinkt weiter, und die Winde bleiben milde – perfekt für Outdoor-Aktivitäten oder Sightseeing-Touren durch Consell und seine Umgebung.

25. August 2024: Leichte Abkühlung durch Regen

Sommerregen bringt am Samstag eine willkommene Erfrischung. Bei immer noch beeindruckenden 35 Grad Celsius erwarten Inselbewohner und Urlauber leichte Niederschläge. Dies könnte eine großartige Gelegenheit sein, um die Innenräume der lokalen Cafés und Museen zu erkunden oder einfach den Geruch der erfrischten Erde zu genießen.

26. bis 29. August 2024: Die letzte Wettertendenz der Woche

Das Wetter beruhigt sich wieder etwas, und die Temperaturen normalisieren sich auf angenehme 31 bis 32 Grad Celsius. Dabei erwartet uns ein Mix aus klarem Himmel und überwiegend bedeckten Tagen. Die Luftfeuchtigkeit bleibt stabil, und die Winde halten sich weiterhin in Grenzen.

Alles in allem verspricht die letzte Augustwoche auf Mallorca in Consell ein wunderbares Urlaubs- oder Lebensklima zu bieten, mit genügend Sonnenschein und einer leichten Brise, die für angenehme Tage und Nächte sorgt. Planen Sie also Ihre Ausflüge und genießen Sie die Schönheit der Insel in vollen Zügen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.8.2024, 01:11:31. +++