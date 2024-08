Wetterprognose für Estellencs: Sonne und leichte Schauer (22.08.2024 bis 29.08.2024)

Das aktuelle Wetter in Estellencs: Eine Woche im Zeichen von Sonnenschein und leichten Regenschauern

Das malerische Dorf Estellencs an der Westküste Mallorcas bereitet sich auf eine Woche mit gemischten Wetterbedingungen vor. Ein Blick auf die bevorstehenden Tage vom 22. August bis zum 29. August 2024 verspricht abwechslungsreiche Wettermuster, von wenigen Wolken bis hin zu einem klaren Himmel, durchsetzt mit kurzweiligen Regenschauern. In diesem Artikel finden Sie eine detaillierte Wettervorhersage für Estellencs, sodass Sie Ihre Aktivitäten im Freien entsprechend planen können.

Sonne bei moderaten Temperaturen: Das Wetter zum Wochenbeginn

Der Start in die Woche am Donnerstag, den 22. August 2024, zeigt sich mit leichter Bewölkung und angenehmen 28°C. Die Brise bleibt sanft bei Windgeschwindigkeiten von etwa 3 km/h. Der Feuchtigkeitsgehalt der Luft liegt bei 60% und der Luftdruck bei stabilen 1015 hPa. Ein idealer Tag, um die natürliche Schönheit Estellencs zu genießen.

Am Freitag, dem 23. August, ziehen dichte Wolken auf, doch das Quecksilber klettert erneut auf 28°C. Die relative Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck bleiben konstant, was für ein recht ausgeglichenes Klima spricht. Die Sonne geht um 5:10 Uhr auf und verabschiedet sich um 18:35 Uhr hinter dem Horizont.

Temperaturen klettern: Samstag bis Montag

Das Wochenende lädt mit Temperaturen von bis zu 29°C zu Aktivitäten am Strand oder ausgedehnten Spaziergängen an der Küste ein. Am Samstag, den 24. August, erwartet die Bewohner und Besucher Estellencs eine etwas stärkere Bewölkung, während Sonntag und Montag klarer Himmel vorherrschen. Der Beginn der neuen Woche könnte nicht angenehmer sein, allerdings sollte man für den 25. August einen Schirm bereithalten, da leichter Regen vorhergesagt wird.

Die Wetterlage in Estellencs bleibt weitestgehend stabil, mit geringfügigen Schwankungen in der Windgeschwindigkeit und Feuchtigkeit. Der Luftdruck ist weiterhin ein Zeichen für stetiges Wetter ohne größere Störungen in der Atmosphäre.

Ausklang der Woche: Leichte Abkühlung und beständige Bedingungen

Die zweite Wochenhälfte bringt eine leichte Abkühlung mit sich, die Temperaturen sinken auf 27°C. Der Himmel bleibt überwiegend bedeckt am Dienstag und Mittwoch (27. und 28. August). Doch die Natur zeigt sich wieder von ihrer besten Seite, wenn am Donnerstag, 29. August, der Himmel klar wird und die Menschen in Estellencs einen sonnenreichen Tag bei 28°C erwarten dürfen.

Während die Tageszeit in Estellencs zunehmend kürzer wird - die Sonne zeigt sich frühestens um 5:15 Uhr und geht spätestens um 18:26 Uhr unter - laden die milden Abendtemperaturen weiterhin zu gemütlichen Terrassenabenden und nächtlichen Spaziergängen ein. Präparieren Sie sich auf die gelegentliche Schauer und genießen Sie die ausgewogenen Bedingungen dieser malerischen mallorquinischen Ortschaft.

Fazit: Eine ideale Woche für Outdoor-Aktivitäten in Estellencs

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Wetter in Estellencs in der kommenden Woche überwiegend mild und für diverse Freizeitaktivitäten geeignet ist. Trotz einiger Regenschauer bleibt es weitgehend warm und sonnig. Wanderer, Strandbesucher und Kulturinteressierte können gleichermaßen dieses abwechslungsreiche Wetter nutzen, um die reizvolle Landschaft und das lokale Erbe zu erkunden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.8.2024, 01:15:05. +++