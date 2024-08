Wettervorhersage Puigpunyent (22.8.2024 bis 29.8.2024): Temperaturentwicklung und Sonnenstunden (22.8.2024)

Wetterprognose für Puigpunyent für die kommende Woche

Die malerische Gemeinde Puigpunyent auf Mallorca wird in der letzten Augustwoche von einem gemäßigten Sommerklima verwöhnt. Lassen Sie uns einen detaillierten Blick auf die Wettervorhersage für Puigpunyent vom 22. August bis zum 29. August 2024 werfen und herausfinden, was Einheimische und Touristen von den nächsten 7 Tagen erwarten können.

Angenehme Temperaturen und überwiegend beruhigtes Wetter

Beginnend mit dem 22. August, erleben wir in Puigpunyent milde Temperaturen von etwa 26°C, begleitet von wenigen Wolken, was ideale Bedingungen für ausgedehnte Wanderungen oder einen entspannten Tag im Freien verspricht. Ein leichter Wind von nur 3 km/h sorgt für eine sanfte Brise, während die Luftfeuchtigkeit bei 57% liegt und der Luftdruck bei 1015 hPa stabil bleibt.

Die darauffolgenden Tage verstärken das Gefühl des perfekten Hochsommers mit Temperaturen, die weiterhin bei angenehmen 26-28°C bleiben. Der 23. August zeigt sich trotz bedecktem Himmel warm und trocken. Am 24. und 25. August können wir mit vereinzelten Wolken und sogar leichtem Regen rechnen, was die Landschaft von Puigpunyent in frisches Grün tauchen wird, ohne jedoch Urlaubspläne zu beeinträchtigen.

Leichter Regen und ideales Klima zum Erkunden der Region

Insbesondere der leichte Regen, der am 25. und 26. August eintritt, wird die warmen Temperaturen abkühlen, was für einen angenehmen Kontrast zur üblichen Hitze der Sommermonate sorgt. Die Winde bleiben weiterhin sanft mit 3 bis 4 km/h und bieten damit perfekte Bedingungen für Segelausflüge oder Fahrradtouren entlang der Küste.

Die letzte Augustwoche wird mit überwiegend bedecktem Himmel fortgesetzt, was die Temperaturen leicht auf 25-26°C senkt und einem heißen Sommer ein sanftes Ende setzt. Zum Abschluss der Wetterwoche am 29. August dürfen wir uns auf klaren Himmel freuen, ideal, um die vielfältigen Freizeitaktivitäten in Puigpunyent zu genießen.

Genießen Sie die langen Tage und malerischen Sonnenuntergänge

Während der Sonnenaufgang sich allmählich verspätet, von 5:09 Uhr am 22. August bis zu 5:15 Uhr am 29. August, bleiben die Abende in Puigpunyent lang und die Sonnenuntergänge, die sich von 18:36 Uhr zu 18:26 Uhr leicht vorverlegen, zeichnen weiterhin ein wunderschönes Bild am Horizont.

Ob Sie sich für Kultur, Natur oder einfach nur für eine Auszeit vom Alltag interessieren, das Wetter in Puigpunyent bietet für jeden etwas. Vergessen Sie nicht, die wunderbare Atmosphäre und die Schönheit dieses mallorquinischen Dorfes mit allen Sinnen zu genießen, bevor der Sommer sich verabschiedet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.8.2024, 01:26:25. +++