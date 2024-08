Wettervorhersage Sant Joan: Detaillierte Wetterprognose vom 22.08.2024 bis zum 29.08.2024

Wettertrend für Sant Joan: Eine Woche voller Abwechslung

Die Einwohner und Besucher von Sant Joan auf Mallorca können sich auf eine Woche voller Wetterkapriolen einstellen. Ein Wechsel aus sonnigen Momenten und erfrischendem Regen prägt das Wetterbild vom 22. August 2024 bis zum 29. August 2024.

Regnerischer Start und Temperaturen über 30°C

Donnerstag, 22.08.2024: Mit einem starken Start in die neue Woche kündigt sich am Donnerstag mäßiger Regen bei einer Höchsttemperatur von 32 Grad Celsius an. Die Windbedingungen bleiben mit 8 km/h angenehm, und die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 38%. Die Temperatur in Kombination mit der Niederschlagswahrscheinlichkeit lädt zu verschiedenen Freizeitaktivitäten von einem Museumsbesuch bis hin zu einer gemütlichen Kaffeehaus-Runde ein.

Freitag, 23.08.2024: Am Freitag hält der Regen bei einer Spitzentemperatur von 31 Grad Celsius weiter an, doch der Wind schwächt sich auf sanfte 6 km/h ab. Die Luftfeuchtigkeit bleibt konstant bei 38%, und der atmosphärische Druck zeigt sich etwas erhöht bei 1015 hPa.

Wochenende bringt Lichtblick mit sonnigerem Wetter

Samstag, 24.08.2024: Das Wochenende beginnt am Samstag mit aufgelockerter Bewölkung und warmen 32 Grad Celsius. Mit einem Wind von 7 km/h und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 32% verspricht dieser Tag, ideal für Outdoor-Aktivitäten wie Wanderungen in der Natur oder ein entspanntes Sonnenbad an der Küste Sant Joans zu sein.

Sonntag, 25.08.2024: Weiter geht es am Sonntag mit voraussichtlichem leichten Regen und konstanten 32 Grad Celsius. Die Windgeschwindigkeit bleibt niedrig bei 6 km/h und die Luftfeuchtigkeit steigt kaum an, was für eine gewisse Abkühlung an diesem sommerlich warmen Tag sorgen dürfte.

Sonne tanken und die Natur genießen in der neuen Woche

Montag, 26.08.2024: Der Start in die neue Arbeitswoche zeigt sich mit leichtem Regen, allerdings bei etwas gemäßigteren 31 Grad Celsius. Die Windstärke nimmt ab auf entspannte 4 km/h, und das könnte die perfekte Gelegenheit für einen gemütlichen Stadtbummel in Sant Joan sein.

Dienstag, 27.08.2024: Am Dienstag wirbelt der Wind wieder auf 8 km/h hoch, aber dafür erwartet die Inselbewohner ein strahlend klarer Himmel bei 33 Grad Celsius, perfekt für jeden, der das sonnige Wetter draußen genießen möchte.

Mittwoch, 28.08.2024: Bewölkung kehrt am Mittwoch zurück und lässt die Temperaturen auf angenehmere 30 Grad Celsius fallen, während die Luftfeuchtigkeit bei 46% für ein frisches Gefühl sorgt. Der Wind bleibt mit 5 km/h leicht bewegt.

Donnerstag, 29.08.2024: Die Woche klingt am Donnerstag mit überwiegend bewölktem Himmel und gemäßigten 31 Grad Celsius aus. Die Windgeschwindigkeit steigt leicht auf 6 km/h an und die Luftfeuchtigkeit verweilt bei 39%.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten im Verlauf der Woche

Besonderes Augenmerk gilt den Zeiten für Sonnenaufgang und -untergang. Diese variieren leicht und markieren einen wunderschönen Beginn und Abschluss jedes Tages auf der Insel. Am 22.08. begrüßt die Sonne ihre Betrachter um 05:08 Uhr und verabschiedet sich um 18:42 Uhr. Am 29.08. heisst es guten Morgen um 05:16 Uhr und gute Nacht um 18:31 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.8.2024, 01:27:24. +++