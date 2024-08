7-Tage-Wettervorhersage für Santanyí: Sonnige Aussichten mit leichtem Regen am Start (23.8.2024)

Mediterranes Klima begrüßt Santanyí - Wettertrends in der letzten Augustwoche 2024

Die Bewohner und Besucher von Santanyí dürfen sich auf eine angenehm temperierte Woche mit viel Sonnenschein freuen. Der Spätsommer auf Mallorca zeigt sich von einer seiner besten Seiten, wobei auch leichte Wetterkapriolen ihre Rolle spielen.

Die Wetteraussichten für Santanyí vom 23.08. bis 30.08.2024

Am Freitag, dem 23. August 2024, wird die Woche mit leichtem Regen und einer Temperatur von 29°C eingeläutet. Bei einer leichten Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 56% verspricht der Tag dennoch weitgehend angenehm zu werden. Der Luftdruck liegt bei 1016 hPa.

Das Wochenende beginnt am Samstag, dem 24. August, mit einem klaren Himmel und einem kleinen Temperaturrückgang auf 28°C. Bei einem Luftdruck von 1015 hPa und einer relativen Feuchtigkeit von 61% können Sie perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten erwarten.

Der Sonntag, dem 25. August, zeigt sich mit einigen wenigen Wolken. Doch die Sonne kommt definitiv durch, was die gleichen warmen 28°C wie am Vortag bedeutet. Die Windgeschwindigkeit erhöht sich auf 9 km/h, und der Luftdruck bleibt stabil bei 1015 hPa.

Die neuen Arbeitswoche startet am Montag, dem 26. August, mit idealem Urlaubswetter. Ein klarer Himmel und wiederum 28°C lassen keine Wünsche offen. Mit einer Windgeschwindigkeit von 7 km/h und der Luftfeuchtigkeit von nur 52% zeigt sich der Tag von seiner angenehmeren Seite.

Dienstag, der 27. August, setzt mit 28°C und klarem Himmel die Serie des hervorragenden Wetters fort. Eine sanfte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h bietet ideale Bedingungen für einen entspannten Tag in der Natur oder am Strand.

Am Mittwoch, dem 28. August, ziehen vereinzelt Wolken auf, welche jedoch die sonnigen 28°C nicht trüben werden. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 50% und einem Luftdruck von 1015 hPa bleibt das Wetter stabil.

Den Abschluss der 7-Tage-Wetterprognose bildet der Donnerstag, 29. August und der Freitag, 30. August, an denen sich die 28°C mit vereinzelten bzw. teilweise dichteren Wolkenfeldern abwechseln. Dennoch ist kein signifikanter Temperaturunterschied zu erwarten. Die Windgeschwindigkeiten betragen 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit leicht auf 56% bzw. 59% ansteigt.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang - die goldene Stunde auf Mallorca

Der August in Santanyí wird von frühmorgendlichen und spätabendlichen Stunden goldenen Lichts eingerahmt. Die Sonne geht im August um etwa 5:08 Uhr auf und versinkt gegen 18:32 Uhr am Horizont. Diese Zeiten verschieben sich über die Woche hinweg leicht, sodass sie am 30. August einen Sonnenaufgang um 5:14 Uhr und einen Sonnenuntergang um 18:21 Uhr genießen können.

