Campanet Wetterprognose: Sonnige Aussichten und leichte Schauer im Wochenverlauf (23.8.2024)

Die Wetteraussichten für Campanet: Sonne satt mit gelegentlichen Regengüssen in der letzten Augustwoche

Zum Ende des Monats August präsentiert uns Campanet auf Mallorca ein facettenreiches Wetterbild, das sowohl Sonnenanbeter als auch Freunde frischerer Wetterlagen beglücken dürfte. In den kommenden sieben Tagen dürfen wir uns auf Temperaturen, die oft die 30-Grad-Marke übersteigen, und überwiegend heiteren Himmel freuen – eine ideale Gelegenheit, die Insel in ihrer ganzen Pracht zu genießen.

Ein Start mit leichtem Regen und warmer Brise

Am 23. August 2024 erwarten wir in Campanet leichten Regen, wobei die Temperaturen bis auf angenehme 32°C ansteigen. Der Wind bleibt mit 3 km/h eher zurückhaltend, und auch die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck versprechen mit 37% beziehungsweise 1015 hPa stabile Verhältnisse. Sonnenaufgang und -untergang zeichnen das Bild eines langen Sommertages: Morgens begrüßt uns die Sonne bereits um 05:08 Uhr und gibt uns bis 18:33 Uhr Zeit, das Tageslicht auszukosten.

Sonnige Aussichten dominieren die Woche

Am darauffolgenden Tag, dem 24. August, dürfen sich die Einwohner und Besucher Campanets über einen klaren Himmel und Temperaturen von bis zu 33°C freuen. Der Wind frischt etwas auf und weht mit 5 km/h. Diese freundlichen Bedingungen bleiben uns überwiegend erhalten, wobei am 25. August vereinzelte Wolken für Abwechslung am Himmel sorgen, die Temperaturen jedoch mit 27°C im angenehmen Bereich bleiben.

Die Hitze nimmt weiter zu: Ein Hoch auf den Sommer!

Sonnige Verhältnisse erwarten uns ebenfalls am 26. und 27. August, an denen wir jeweils einen klaren Himmel und das Thermometer auf 28°C und 31°C steigen sehen. Die relative Luftfeuchtigkeit sinkt dabei kontinuierlich und sorgt zusammen mit einem leichten Wind für angenehmes Wohlbefinden.

Die darauffolgenden Tage bleiben uns wohlgesonnen, wenngleich der 29. August mit gebrochenen Wolken eine leichte Unsicherheit mit sich bringt. Die Höchsttemperatur wird erneut 32°C erreichen. Der Ausklang der Woche am 30. August gestaltet sich mit 34°C und verstreuten Wolken als ein versöhnlicher Abschied vom August.

Wetterfazit für Campanet: Eine Woche voller Sommerfreuden

Die kommende Woche in Campanet hält für jeden Wettergeschmack etwas bereit, sei es das Freibadwetter mit reichlich Sonnenschein oder die kurzen, erfrischenden Regenschauer, die zur Abkühlung einladen. Eine ideale Zeit, um die Naturschönheiten Mallorcas zu entdecken oder einfach das mediterrane Flair auf der Insel zu genießen. Ihre Pläne sollten jedoch stets einen Blick auf den Himmel berücksichtigen, denn trotz der vorwiegend sonnigen Aussichten kann uns das Wetter auch mal mit einer kurzen Dusche überraschen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.8.2024, 01:26:18. +++