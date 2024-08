Das Wetter in Santa Margalida – Sonnige Aussichten und leichte Abkühlungen erwartet (23.8.2024)

Wettervorhersage für Santa Margalida (23.08.24 bis 30.08.24): Sonne, leichte Brisen und eine angenehme Woche stehen bevor

Die Bewohner und Besucher von Santa Margalida können sich auf eine durchweg sonnige Wetterlage in der kommenden Woche freuen. Ein kurzer Regenschauer wird zwar für den 23. August 2024 erwartet, doch anschließend werden klare Himmel und leichter Wind die Tage bereichern.

Die Wetterdetails für die Woche in Santa Margalida

Am Freitag, den 23. August, fängt der Tag mit vereinzelten leichten Regenschauern an. Diese werden aber von einer Temperatur von 31°C begleitet und einem Wind von 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 42% und der Luftdruck bei 1015 hPa. Genießen Sie den Beginn des Tages mit einem bezaubernden Sonnenaufgang um 5:07 Uhr und einem sanften Sonnenuntergang um 18:32 Uhr.

Sonnabend, der 24. August, wird ein Tag mit klarem Himmel und einer gleichbleibenden Temperatur von 31°C. Der Wind weht leicht mit 6 km/h und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 45%. Der Luftdruck bleibt stabil bei 1015 hPa. Die Sonne begrüßt Sie an diesem Tag um 5:08 Uhr und verabschiedet sich um 18:31 Uhr.

Mit verstreuten Wolken und angenehmeren 27°C erwartet uns der 25. August. Der Wind wird etwas stärker mit 9 km/h und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 68%. Der Tag beginnt mit einem Sonnenaufgang um 5:09 Uhr und endet mit einem Sonnenuntergang um 18:29 Uhr.

Der 26. August bleibt klar mit 27°C und mäßigen Windgeschwindigkeiten von 7 km/h. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 49%, was für angenehme Abkühlung sorgt. Bereiten Sie sich vor, den Sonnenaufgang um 5:10 Uhr zu erleben und den Tag bis 18:28 Uhr zu genießen.

Zum Ende der Woche hin, genießen wir weiterhin Sonnenschein. Am 27. und 28. August werden Temperaturen von 30°C bzw. 29°C erwartet, ideal für Outdoor-Aktivitäten und Strandausflüge. Der Himmel bleibt klar, und der Wind hält sich jeweils bei 6 km/h. Vergessen Sie nicht, den Sonnenaufgang und -untergang zu bestaunen, die sich von 5:11 Uhr bis 18:26 Uhr am 27. und von 5:12 Uhr bis 18:25 Uhr am 28. erstrecken.

Die letzten Tage im August bieten weiterhin reizvolle Bedingungen. Mit aufgelockerten Wolkenfeldern und Temperaturen von 30°C am 29. und noch wärmeren 32°C am 30. wird es warm aber nicht zu heiß. Der Wind bleibt mild mit 5 bis 6 km/h und die Luftfeuchtigkeit ideal bei unter 50%. Das Wetter ist perfekt für Ausflüge und Erkundungstouren auf der wunderschönen Insel.

Wetterzusammenfassung für die kommende Woche

Blicken Sie einer Woche voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen entgegen. Leichte Abkühlungen in den Abendstunden sorgen für perfektes Urlaubswetter in Santa Margalida. Die Hauptmerkmale sind klarer Himmel, sanfte Winde und eine wohltuende Umgebung, um die Schönheit Mallorcas zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.8.2024, 01:41:33. +++