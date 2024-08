Sonnig mit leichter Brise: Die Wetteraussichten für Búger, Mallorca (23.8.2024 - 30.8.2024) (23.8.2024)

Erfrischende Sommerbrise und Sonnenschein in Búger

Die kommende Woche in Búger, einem charmanten Ort auf Mallorca, verspricht angenehmes und überwiegend klares Wetter. Mit Temperaturen, die in den warmen Hochsommerbereich klettern, und einer erfrischenden Brise wird es einen idealen Zeitrahmen für Urlaubsaktivitäten und Entspannung im Freien geben.

Start in eine sonnige Woche

Am Freitag, den 23. August 2024, werden die Einwohner und Besucher von Búger mit leichten Regenschauern belohnt, die für eine Abkühlung bei 32°C sorgen. Die Windgeschwindigkeiten sind gering bei nur 4 km/h, so dass die leichte Brise kaum zu spüren sein wird. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 34% und der Luftdruck bei komfortablen 1015 hPa.

Ein strahlendes Wochenende steht bevor

Das Wochenende zeigt sich von einer noch besseren Seite. Der 24. August grüßt mit einem klaren Himmel und einer maximalen Temperatur von 33°C, während der Sonntag, 25. August, bei 27°C etwas mildere, aber immer noch sommerliche Bedingungen mit vereinzelten Wolken mit sich bringt. Perfekt für jeden, der das sonnenreiche Freiluftambiente Mallorcas genießen möchte.

Die neue Woche wird makellos

Mit Beginn der neuen Woche halten die angenehmen Wetterverhältnisse an. Dem klaren Himmel am 26. und 27. August folgt ein leicht bewölkter Tag am 28. August, wobei die Temperaturen stets um die 32°C marke schwanken. Der Wind bleibt dabei sanft und die Abendstunden erweisen sich als ideal für ausgedehnte Spaziergänge oder entspannte Momente auf einer Terrasse.

Höchsttemperaturen zum Monatsende

Der Monat klingt aus mit Tagestemperaturen von bis zu 34°C am 30. August, begleitet von vereinzelten Wolken. Es bleibt trocken und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf bequeme 28%, was das Wetter besonders angenehm macht.

Ob Sie die historischen Sehensitäten Búgers erkunden, sich in einem der zahlreichen Cafés verwöhnen lassen oder einfach die malerische Landschaft Mallorcas auf sich wirken lassen – das kommende Wetter wird Sie sicherlich unterstützen, unvergessliche Momente zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.8.2024, 01:24:50. +++