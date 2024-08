Wetter Escorca: 7-Tage-Prognose – Sonnige Aussichten trotz vereinzelter Niederschläge (23.8.2024)

Freuen Sie sich auf eine strahlende Woche in Escorca, denn die Wetterprognose verspricht überwiegend heitere Tage mit sommerlichen Temperaturen. Wir schauen auf eine Woche voraus, in welcher die Sonne über der malerischen Landschaft Mallorcas dominiert – perfekt für Ausflüge und Entspannung unter freiem Himmel. Die kommenden Tage bieten zudem ideale Voraussetzungen für all jene, die das reiche Kulturangebot und die Schönheiten der Insel bei bestem Wetter erkunden möchten.

Leichte Niederschläge als frische Brise zum Wochenstart

Die Woche beginnt am Freitag, dem 23. August 2024, mit leichten Regenschauern, die für eine erfrischende Abkühlung bei sommerlichen 29°C sorgen. Der Wind hält sich mit einer Geschwindigkeit von lediglich 2 km/h zurück, und der Himmel klärt schon bald auf. Ein herrlicher Sonnenaufgang um 5:08 Uhr leitet den Tag ein und die Dämmerung tritt um 18:34 Uhr ein. Die Luftfeuchtigkeit liegt angenehm bei 41%, gepaart mit einem Luftdruck von 1016 hPa. Erleben Sie einen milden Start in die Woche mit einem romantischen Sonnenuntergang.

Sommer pur am Samstag

Der Samstag verwöhnt uns mit einem klaren Himmel und einer weiteren Steigerung auf sommerliche 30°C. Mit einem zarten Lüftchen von 3 km/h ist dies der ideale Tag, um die Schätze Escorcas zu Fuß zu entdecken oder kühlende Momente am Strand zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit von 40% verspricht ein angenehmes Klima ohne Schwüle. Planen Sie Ihre Aktivitäten mit dem Sonnenuntergang um 18:32 Uhr im Blick, und beginnen Sie den Tag mit den ersten Sonnenstrahlen um 5:09 Uhr.

Verstreute Wolken am Sonntag

Der Sonntag bringt verstreute Wolken und eine leichte Abkühlung auf 25°C. Der Wind frischt etwas auf und bringt mit einer Geschwindigkeit von 7 km/h eine willkommene Brise. Die Luftfeuchtigkeit steigt beachtlich auf 62% und sorgt für erfrischende Momente. Genießen Sie den Sonnenaufgang um 5:10 Uhr und den Sonnenuntergang um 18:31 Uhr.

Klare Sicht bis zur Wochenmitte

Von Montag bis Mittwoch dürfen wir uns über eine Serie absolut klarer Himmelstage freuen. Die Temperaturen pendeln sich zwischen 26°C und 30°C ein, und die Windgeschwindigkeiten bleiben moderat. Der Luftdruck zeigt sanfte Schwankungen, aber bleibt im angenehmen Bereich. Genießen Sie lange Abende mit Sonnenuntergängen nach 18:25 Uhr und lassen Sie die Seele in Escorca baumeln.

Wechselhaftes Ende mit Blick auf September

Zum Ende der Woche hin mischen sich Wolken in das blau des Himmels, und die Temperaturen klettern am Donnerstag auf heiße 31°C. Mit leichtem 2 km/h Wind und einer geringen Luftfeuchtigkeit von 33% gestaltet sich der Tag angenehm, während der Luftdruck ein stabiles Wetter signalisiert.

Erleben Sie eine Woche in Escorca, die mit ihrem angenehmen Klima und sommerlichen Temperaturen alle Erwartungen erfüllt. Legen Sie Ihre Pläne zurecht und vergessen Sie nicht, die Sonnencreme einzupacken – es wird heiß!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.8.2024, 01:28:52. +++