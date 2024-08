Wetter in Son Servera – 7-Tage-Prognose: Sonnenschein und leichte Brisen (23.8.2024)

Prächtiges Sommerwetter in Son Servera: Ein Blick auf die kommende Woche

Wenn sich das Wetter von seiner angenehmsten Seite zeigt, können Bewohner und Besucher der wunderschönen Region Son Servera auf Mallorca sich auf herrliche Tage unter der Sonne freuen. Die kommende Woche verspricht sommerliche Temperaturen und eine angenehme Mischung aus klarer Sicht und leichten Wolkenformationen.

Prognose für die Woche ab dem 23. August 2024

Der Start in die Woche wird von leichtem Regen am Freitag begleitet, doch lassen Sie sich davon nicht beirren: Das Thermometer klettert auf beachtliche 28 Grad Celsius. Eine leichte Brise mit Windgeschwindigkeiten um 6 km/h sorgt für ein angenehmes Klima mit einer Luftfeuchtigkeit von 62 Prozent und einem Luftdruck von 1016 hPa. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang malen das Himmelspanorama in wundervollen Farben – um 05:06 Uhr geht die Sonne auf und zieht sich um 18:31 Uhr zurück.

Das Wochenende entfaltet sich unter einem klaren Himmel am Samstag mit Temperaturen um die 27 Grad und einer sanften Brise. Der Sonnenaufgang ist für 05:07 Uhr zu erwarten, während die Sonne um 18:30 Uhr untergeht, was Ihnen reichlich Zeit für Freizeitaktivitäten im Freien lässt. Der Sonntag hält ein leichtes Spiel aus verstreuten Wolken bereit – das Quecksilber bleibt stabil bei 27 Grad.

Wetteraussichten für die zweite Wochenhälfte

Während sich der Himmel am Montag und Dienstag weiterhin von seiner klaren Seite zeigt, steigt die Quecksilberanzeige auf sommerliche 26 Grad an. Die Windgeschwindigkeiten bleiben niedrig, und die Feuchtigkeit nimmt ein wenig ab, was für gemäßigtes und angenehmes Wetter sorgt. Ein weniger bewölkter Himmel und Temperaturen um 27 Grad am Mittwoch stimmen auf das nahende Wochenende ein, welches mit teilweise bewölktem Himmel und weiterhin warmen 27 Grad endet.

Stetiges Wetter für Outdoor-Aktivitäten

Zur Mitte der Woche bestätigt sich das beständige Wetter in Son Servera – ideal für alle, die ihre Zeit gerne unter freiem Himmel verbringen. Ob Wandern, Strandausflüge oder einfach nur das Inselleben genießen, die Wetterbedingungen sind perfekt. Mit Sonnenaufgängen um kurz nach fünf Uhr morgens und Sonnenuntergängen kurz nach sechs Uhr abends bleibt ausreichend Tageslicht für Aktivitäten jeglicher Art.

Ziehen Sie los und erkunden Sie die Schönheiten von Son Servera bei optimalen Wetterlagen. Behalten Sie die leichten Variationen im Himmel im Auge und genießen Sie jede Minute des mediterranen Klimas. Die nächsten Tage versprechen, unvergesslich zu werden!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.8.2024, 01:46:24. +++