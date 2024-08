Wetteraussichten für Selva auf Mallorca: Sonne und leichte Brisen vom 23. bis 30. August 2024 (23.8.2024)

Prognose: Warme Tage und klare Nächte in der malerischen Gemeinde Selva

Selva präsentiert sich in der kommenden Woche als ein wahres Sommernest. Mit Temperaturen, die in den letzten Augusttagen des Jahres 2024 regelrecht nach Urlaub schreien, können sich Einheimische und Touristen auf eine Zeit freuen, in der Sonnencreme und Sonnenhut zu den alltäglichen Begleitern gehören. Die Wetteraussichten für Selva vom 23. bis 30. August zeigen uns, dass wir einen nahezu perfekten Spätsommer erleben dürfen.

Leichter Regen und angenehme Brisen zum Wochenstart

Der 23. August beginnt mit einem flüchtigen Sommerregen, der allerdings nicht von langer Dauer sein wird. Eine Temperatur von 32°C und eine schwache Brise mit 3 km/h lassen uns fröhlich unter wolkenverhangenem Himmel in die neue Woche tanzen. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 33% und einem Luftdruck von 1016 hPa steigen wir in einen Tag ein, der trotz des leichten Regens das Potenzial hat, uns in wohlige Wärme zu hüllen.

Hochsommerliche Verhältnisse und klare Nacht

Der darauffolgende Tag, der 24. August, wird uns mit einem klaren Himmel und 34°C begeistern. Ein leichter Wind von 4 km/h sorgt dafür, dass diese Hitze durchaus angenehm wirkt. Die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 32%, der Luftdruck bleibt mit 1015 hPa stabil. Dieses idyllische Szenario lädt ein, den Abend bei einem Spaziergang unter dem Sternenhimmel ausklingen zu lassen.

Abwechslungsreiche Wolkenspiele und kühlerer Wind

Ab dem 25. August ziehen vereinzelte Wolken auf, doch die Sonne lässt sich nicht gänzlich verdrängen. Mit einer maximalen Temperatur von 28°C und einem etwas frischeren Wind von 7 km/h gestaltet sich der Tag abwechslungsreich. Eine Luftfeuchtigkeit von 59% und ein Luftdruck von 1017 hPa kennzeichnen den Übergang zu einer etwas weniger heißen Phase.

Versprechen von beständigem Wetter bis Monatsende

Von 26. bis 30. August verspricht das Wetter in Selva eine konstante Schönheit. Mit Temperaturen, die zwischen 29°C und 35°C oszillieren, und dem Himmel, der von klarer Weite bis hin zu einigen Schleierwolken alles bietet, sind Aktivitäten im Freien vorprogrammiert. Auch der Wind zeigt sich sanft und lädt zu ruhigen Abenden ein.

Die Sonnenuntergänge von Selva: ein Naturschauspiel

Die Sonnenuntergänge in Selva sind in dieser Woche besonders hervorzuheben. Schon ab dem 23. August beschert uns der Himmel täglich um 18:33 Uhr ein Farbenspiel, das sich am Horizont in leuchtendes Rot und zartes Orange hüllt. Während die Sonne jeden weiteren Tag ungefähr eine Minute früher untergeht, endet der Betrachtungszeitraum am 30. August mit einem Sonnenuntergang um 18:23 Uhr.

