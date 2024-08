Wetteraussichten für Sóller: Sonnige und überwiegend heitere Tage auf Mallorca (23.8.2024)

Wochenprognose für Sóller: Sonnenschein und leichte Brisen beenden den August 2024

Die kommende Woche in Sóller auf Mallorca wird geprägt von sonnigen Tagen und angenehmen Temperaturen, die Urlauber und Einheimische begeistern. Mit Tageshöchsttemperaturen, die über die 30-Grad-Marke steigen, bietet die Baleareninsel ideale Bedingungen für alle Sonnenanbeter und Freunde des mediterranen Klimas.

23. August 2024: Milde Brisen und bedeckter Himmel

Der Mittwoch überrascht in Sóller mit einem leichten Temperaturanstieg auf 31 Grad Celsius und überwiegend bedecktem Himmel, was jedoch keinen Einfluss auf die sommerliche Stimmung hat. Die Brise bleibt mild und die Luftfeuchtigkeit hält sich mit 46 Prozent in einem angenehmen Bereich, was für eine komfortable Atmosphäre sorgt.

24. August 2024: Deutlicher Sonnenschein und wärmste Temperaturen der Woche

Das Thermometer klettert am Donnerstag leicht auf 32 Grad unter einem klaren Himmel. Dies ist ein perfekter Tag für alle Aktivitäten im Freien, von Wanderungen in der umliegenden Bergwelt bis hin zu entspannten Stunden am Strand.

Die Tage bis zum Wochenende: Weiterhin warm mit leichter Bewölkung

Der Freitag und Samstag zeigen sich von ihrer besten Seite: Mit angenehmen 29 und 31 Grad sowie vereinzelten Wolken bleibt das Wetter stabil und bietet ausreichend Sonne. Der Sonntag legt mit 32 Grad und wenigen Wolken nach, was eine kontinuierliche Fortsetzung des schönen Wetters bedeutet.

Der Beginn der neuen Woche verspricht einen weiteren erholsamen Tag in Sóller. Am Montag erwarten Sie 33 Grad und eine leicht bewölkte Kulisse. Die leichte Brise setzt sich fort, während der Feuchtigkeitsgehalt etwas abnimmt – ideale Voraussetzungen für einen Bummel durch die Stadt oder einen Tag am Strand.

Die letzten Augusttage bieten mit Tageshöchsttemperaturen von 33 Grad und locker verteilter Bewölkung einen passenden Ausklang des Monats. Die Abende beginnen dabei relativ zeitig, da die Sonne bereits gegen 18:24 Uhr untergeht.

Ob Sie einen Urlaub geplant haben oder auf Mallorca leben – diese Wetterbedingungen laden einfach dazu ein, die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten zu nutzen, die die Insel bietet. Von Wandern bis Wassersport, von der Kultur in Palma bis hin zu entspannten Tagen in der malerischen Gemeinde Sóller – das Ende des Sommers könnte kaum schöner sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.8.2024, 01:45:51. +++