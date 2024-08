Wetteraussichten in Felanitx: Sonne, leichte Wolken und angenehme Brisen – Das Wetter vom 23. bis zum 30. August 2024 (23.8.2024)

Sommerlicher Hochgenuss: Die Wetterprognose für Felanitx

FelanitxFelanitx lockt Ende August mit beständiger Schönwetterlage und angenehmen Temperaturen. Sonnenanbeter und Freiluftfreunde dürfen sich auf eine Woche voll herrlicher Tage freuen, in denen die Sonne das Kommando übernimmt und die Wolken sich rar machen. Ein idealer Zeitraum, um das vielfältige Freizeitangebot der Region voll auszukosten oder am Strand von Cala d'Or entspannte Stunden zu verbringen.

Die Wetterlage vom 23.08 bis 30.08.2024: Sonne satt mit leichten Unterbrechungen

Zum Wochenbeginn am 23. August begrüßt uns leichter Regen bei Tageshöchstwerten von 30°C – ein kurzes Revue, bevor die Sonne das Zepter an sich reißt. Die Windgeschwindigkeiten bleiben mit 5 km/h sanft, die Luftfeuchtigkeit von 45% verspricht ein angenehmes Klima, unterstützt durch den stabilen Luftdruck von 1016 hPa. Der Tag erwacht bereits um 5:07 Uhr, und erst gegen 18:32 Uhr wird es Zeit, den Sonnenuntergang zu bestaunen.

Am 24. August erstrahlt der Himmel über Felanitx in reiner Klarheit. Ein perfekter Tag, um das göttliche Wetter bei 29°C zu zelebrieren. Der Wind bleibt moderat und die Luftfeuchtigkeit steigt geringfügig auf 52%, was aber das Urlaubsgefühl kaum trüben dürfte. Der Luftdruck hält sich wacker auf 1015 hPa.

Bis zum 26. August dürfen wir uns über eine klare Sicht freuen, die gemeinsam mit Temperaturen um die 29°C für reichlich Sommerfreude sorgt. Wind und Feuchtigkeit halten sich zurück, was geradezu dazu einlädt, die Schönheiten von Felanitx zu Fuß oder mit dem Rad zu erkunden.

Der 27. und 28. August versprechen unveränderte Bedingungen mit strahlendem Sonnenschein und einer Prise frischer Luft bei leicht erhöhter Luftfeuchtigkeit von 42%.

Die darauf folgenden Tage bis zum 30. August werden von zerstreuten Wolken begleitet, die dem Himmel Textur verleihen und das Gesamtbild abrunden. Die Temperaturen verharren angenehm bei 30°C während der Wind die Wärme perfekt balanciert.

Genießen Sie die Tage in Felanitx, denn das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite – mediterranes Flair inklusive!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.8.2024, 01:30:23. +++