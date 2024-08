Wettervorhersage Costitx: Sonnige Aussichten und leichte Sommerbrisen auf Mallorca (23.8.2024 bis 30.8.2024) (23.8.2024)

Aktuelles Wetter und Ausblick für die kommende Woche in Costitx, Mallorca

CostitxCostitx verwöhnt seine Einwohner und Besucher mit sommerlichen Temperaturen und geringer Bewölkung. In der Woche vom 23. August bis 30. August 2024 können wir uns auf angenehme Tage einstellen, die von klarem Himmel und mäßigen Temperaturen geprägt sein werden. Ein idealer Zeitraum, um die Schönheit der Insel in vollen Zügen zu genießen.

Wetterüberblick für Costitx: 23. August 2024

Wir starten in die Woche mit einer maximalen Temperatur von 34°C und leichtem Regen, was für eine erfrischende Abkühlung sorgt. Die Windgeschwindigkeiten bleiben mit 4 km/h angenehm sanft. Bereiten Sie sich auf eine relative Luftfeuchtigkeit von 28% vor, was für ein trockenes Klima steht. Der Luftdruck liegt bei stabilen 1015 hPa.

Klare Nacht- und sonnige Tage vom 24. bis 25. August 2024

Der Blick zum Himme...

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.8.2024, 01:27:51. +++