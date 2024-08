Das aktuelle Wetter in Sant Joan: Wöchentlicher Ausblick mit sonnigen Tagen und leichten Niederschlägen (24.8.2024)

Hochsommerliche Wärme und vereinzelte Regenschauer in Sant Joan

Während die sommerliche Hitze in Sant Joan auf Mallorca weiterhin Urlauber und Einheimische erfreut, zeigt sich das Wetter von seiner wechselhaften Seite. Für die kommenden Tage bis zum 31. August 2024 ist mit einer Mischung aus sonnenverwöhnten Himmeln und leichten Niederschlägen zu rechnen.

Blaues Himmelspanorama mit einigen Wolkenformationen

Beginnen wir mit dem heutigen Tag, dem 24. August 2024, an dem die Bewohner und Gäste von Sant Joan bei angenehmen 32 Grad Celsius ein paar Wolken am Himmel beobachten können. Ein leichter Wind von 7 km/h trägt zur Erfrischung bei, während die Luftfeuchtigkeit bei 31 Prozent verweilt.

Der 25. August 2024 hingegen bringt leichten Regen bei etwas gemäßigteren Temperaturen um 28 Grad Celsius. Die geringe Windgeschwindigkeit von 4 km/h und die erhöhte Luftfeuchtigkeit von 48 Prozent könnten den Tag insgesamt sehr angenehm gestalten, perfekt, um die Insel in all ihrer Pracht zu genießen.

Klare Sicht und angenehme Brisen

Im weiteren Verlauf der Woche dürfen wir uns wieder auf klaren Himmel freuen. Der 26. August 2024 kündigt sich mit einem wolkenlosen Himmel an; die Temperaturen halten sich stabil bei 28 Grad Celsius. Die Windverhältnisse bleiben moderat und die Luftfeuchtigkeit auf einem angenehmen Niveau.

Das Wetter für den 27. und 28. August 2024 präsentiert sich weiterhin von seiner besten Seite. Die Bewohner und Besucher von Sant Joan können mit Temperaturen von 32 beziehungsweise 31 Grad Celsius und nur einigen verstreuten Wolken rechnen.

Abschluss der Woche mit gemäßigten Temperaturen und Regen

Zum Ende der Woche hin zeigen sich die ersten Anzeichen eines leichten Temperaturrückgangs. Am 29. und 30. August ist mit bedecktem Himmel und leichten Regenschauern zu rechnen, während die Temperaturen weiterhin im angenehmen Sommerbereich von etwa 30 Grad Celsius liegen. Dies kann für Erholung und eine willkommene Abkühlung sorgen.

Den Abschluss dieses Wetterberichts bildet der 31. August, an welchem Sant Joan mehr Regen und eine etwas kühlere Temperatur von 28 Grad Celsius erwartet.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang – ein malerischer Anblick auf Mallorca

Erwähnenswert sind auch die zauberhaften Stunden von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Die Sonne betritt die Bühne Mallorcas in dieser Woche täglich etwa zwischen 5:10 Uhr und 5:18 Uhr und verlässt diese wieder zwischen 18:30 Uhr und 18:39 Uhr. Ein Spektakel, das in Sant Joan besonders eindrucksvoll ausfällt.

Fazit

Insgesamt dürfen sich Einheimische und Urlauber auf eine attraktive Mischung aus sommerlicher Wärme und erfrischenden Regentagen einstellen. Die wetterbedingten Bedingungen sind ideal, um Sant Joan in all seinen Facetten zu erkunden und die mallorquinische Sonne zu genießen. Packen Sie also Sonnencreme und Regenjacke ein, um für jede Wetterlage gewappnet zu sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.8.2024, 01:22:09. +++