Das Wetter in Calvià - Sonnige Aussichten und leichte Abkühlung Ende August 2024 (24.8.2024)

Das Wetter in Calvià: Sommerliches Flair endet mit leichten Regenschauern

Die schwülen Sommertage neigen sich dem Ende zu und machen Platz für eine angenehme Abkühlung in Calvià, Mallorca. Die letzten Augusttage bieten eine perfekte Mischung aus sonnenreichen Stunden und entspannenden, leicht bewölkten Himmeln, bevor Regen den Monat ausklingen lässt.

Strahlender Sonnenschein und milde Brisen (24.08. - 26.08.2024)

Am 24. August erfreuen wir uns an einem klaren Himmel mit einem Maximum von 29°C. Ein leichter Wind mit gerade einmal 4 km/h lässt die Hitze erträglich werden, ideal für einen Tag am Strand oder eine Entdeckungstour. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 58% und der Luftdruck bei 1015 hPa.

Der folgende Tag, der 25. August, hält das freundliche Wetter mit einigen Wolken aufrecht, doch die Temperaturen verweilen bei komfortablen 29°C. Ein etwas lebhafterer Wind von 7 km/h wird für eine willkommene Brise sorgen. Mit einer nahezu identischen Luftfeuchtigkeit und einem leicht gestiegenen Luftdruck von 1016 hPa steht einem angenehmen Tag nichts im Wege.

Ein weiterer Tag mit klarem Himmel wird der 26. August sein; das Thermometer klettert wiederum auf 29°C, während der Wind auf 5 km/h zurückgeht und die Luftfeuchtigkeit auf bequeme 46% sinkt. Der Luftdruck bleibt stabil, sodass die Freude am Freien ungetrübt bleibt.

Kühle Abende und idyllische Sonnenuntergänge (27.08. - 31.08.2024)

Mit dem 27. August beginnt eine leichte Abkühlung. Die Temperaturen fallen auf 27°C und ein paar Wolken ziehen auf. Doch bei einer Windgeschwindigkeit von nur 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 53% bleibt das Wetter weiterhin angenehm.

Am 28. und 29. August können die Bewohner und Besucher von Calvià weiterhin mit angenehmen 28°C rechnen. Während der 28. August einen erneut klaren Himmel verspricht, ziehen am 29. August zerbrochene Wolken auf, der Luftdruck beginnt leicht zu fallen und weist auf eine bevorstehende Wetteränderung hin.

Der 30. August bringt dichtere Wolken und ein Thermometer, das auf 27°C sinkt. Eine Luftfeuchtigkeit von 64% und ein leicht fallender Luftdruck von 1011 hPa deuten auf eine kommende Veränderung hin.

Schließlich nimmt der Monat am 31. August eine Wendung mit leichtem Regen, der jedoch bei milden 28°C eher erfrischend als störend wirken dürfte. Die Windgeschwindigkeit bleibt konstant und die Sonnenuntergangszeiten laden zu romantischen Abenden ein.

Das Wetter in Calvià zeigt sich nochmals von seiner besten Seite und beschert uns mit diesem letzten Hochsommer-Intermezzo die Gelegenheit, das maximale Freiluftvergnügen auszukosten, bevor der Herbst Einzug hält.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.8.2024, 01:09:50. +++