Die Sonne scheint auf Búger: Die 7-Tage-Wettervorhersage für Ende August 2024 (24.8.2024)

Wetteraussichten für Búger: Sonne, leichte Wolken und eine Brise Sommerwind

Mit klarem Himmel und angenehmen Brisen befindet sich das Wetter in Búger in der letzten Augustwoche auf der Seite der Sonnenanbeter. Von Samstag, den 24. August 2024, bis zum folgenden Freitag werden die Bewohner und Besucher der malerischen Gemeinde auf Mallorca von viel Sonnenschein und milden Abendwinden verwöhnt.

Sommerliche Temperaturen und wenig Niederschlag

Am Samstag strahlt die Sonne mit einer Temperatur von 33°C und klarem Himmel über Búger. Der Wind weht sanft mit nur 5 km/h, was die Hitze des Tages erträglich macht. Der Luftdruck liegt bei 1015 hPa, und die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 38%, was für ein angenehmes Klima sorgt.

Doch der klar blaue Himmel wird am Sonntag von leichten Wolkenverhangen, und die Temperaturen sinken auf angenehmere 27°C. Eine leichte Brise mit 8 km/h trägt zur Erfrischung bei, während die Luftfeuchtigkeit mit 65% einen Hauch von Frische bringt.

Der Montag und Dienstag halten an der sonnigen Linie fest, mit ungetrübtem blauen Himmel und Temperaturen von 27°C und 31°C. Die Abkühlung in den Abendstunden ist ideal für Spaziergänge entlang der malerischen Straßen Búgers, wenn der Wind auf leichte 3 bis 7 km/h nachlässt.

Mit Beginn der neuen Woche bleibt das Wetter in Búger freundlich, und die Sonne dominiert den Himmel. Am Mittwoch erreicht das Thermometer angenehme 30°C, die sich dank einer milden Brise und einer Luftfeuchtigkeit von 46% höchst angenehm anfühlen.

Am Donnerstag erhöht sich der Quecksilbergehalt leicht auf 32°C, während sich der Himmel teilweise mit Wolken bedeckt zeigt. Der Wind bleibt mit 5 km/h unaufdringlich, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 30%. Der Freitag schließt die Woche mit 33°C und bedecktem Himmel ab, was darauf hindeutet, dass man vielleicht etwas mehr Schatten suchen sollte.

Zum Abschluss des Monats, am Samstag, den 31. August, ist mit leichtem Regen und einer moderaten Temperatur von 31°C zu rechnen. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 48% und einem Luftdruck von 1012 hPa bietet der leichte Nieselregen eine willkommene Erfrischung von der Sommerhitze.

Das Wetter zum Monatsende

Die Prognose für die letzten Tage des Monats August verspricht also viel Sonnenschein, ab und zu eine wolkige Abwechslung sowie eine leichte Abkühlung mit etwas Regen zum Monatsende.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.8.2024, 01:08:52. +++