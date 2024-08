Herrliches Hochsommerwetter in Consell: Die Wetteraussichten vom 24. bis 31. August 2024 (24.8.2024)

Sonne satt und klare Himmel über Consell

Wer in diesen Tagen in ConsellConsell weilt, darf sich auf eine hochsommerliche Woche freuen. Strahlende Sonnentage mit klaren Himmeln und angenehmen Temperaturen bestimmen das Wettergeschehen. Perfekte Bedingungen für alle Sonnenanbeter und Freiluftaktivitäten!

Samstag, 24. August 2024 – Heiterkeit und Wärme pur

Der 24. August empfängt uns mit einem klaren Himmel und Temperaturen von bis zu 34°C. Eine sanfte Brise mit 4 km/h wird es geben, begleitet von einer moderaten Luftfeuchtigkeit von 32%. Der Sonnenaufgang um 5:09 Uhr kündigt einen langen, sonnigen Tag an, der bis zum Sonnenuntergang um 18:32 Uhr andauern wird.

Sonntag, 25. August 2024 – Ein paar Wolken, aber immer noch schön

Am 25. August präsentiert sich der Himmel über Consell leicht bewölkt, doch die Temperaturen bleiben mit 29°C hoch. Der Wind frischt etwas auf und weht mit 7 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf gemäßigte 55%, was das Freiluftvergnügen nicht trüben sollte. Der Tag bricht an um 5:10 Uhr und weicht der Nacht um 18:31 Uhr.

Die Woche voller Sonnenschein setzt sich fort

Die folgenden Tage, vom 26. bis 27. August, bieten ähnliche Bedingungen mit klarem Himmel und Temperaturen um die 29°C bis 31°C. Leichte Winde und angenehme Luftfeuchtigkeit vervollständigen das Sommerwetter.

Anstieg der Temperaturen zur Wochenmitte

Die Mitte der Woche begrüßt uns mit einem leichten Anstieg der Temperaturen. Am 28. August klettern diese auf bis zu 33°C unter einem ungetrübten blauen Himmel. Die Luftfeuchtigkeit bleibt niedrig, und der Wind ist kaum spürbar.

Wolken ziehen auf gegen Ende der Woche

Zum Ende der Woche, am 29. und 30. August, ziehen zunächst zerbrochene Wolken auf, bevor sich der Himmel am letzten Tag des Monats mit überwiegend bedeckten Wolken zeigt. Dennoch bleiben die Temperaturen mit Höchstwerten von 33°C angenehm warm.

Leichte Abkühlung und erste Regentropfen

Den Abschluss der Woche bildet der 31. August mit einem kleinen Temperaturrückgang auf 32°C und der Wahrscheinlichkeit für leichten Regen. Für alle Späturlauber könnte dies eine willkommene Abkühlung bedeuten. Packen Sie also vielleicht eine leichte Regenjacke ein, wenn Sie für den Tag draußen planen. Der Wind bleibt an allen Tagen sanft und stört nicht weiter.

Genießen Sie diese herrliche Hochsommerwoche in Consell, erkunden Sie die Insel bei besten Wetterbedingungen und laden Sie Ihre Batterien unter der mallorquinischen Sonne auf!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.8.2024, 01:11:38. +++