Klares Sommerwetter und leichte Brisen: Die Wetteraussichten für Costitx, Mallorca (24.8.2024)

Das aktuelle Wetter in Costitx: Sonnig und Warm

Wie so oft zeigt sich Mallorca auch in der letzten Augustwoche von seiner besten Seite: Sonnenschein und angenehme Temperaturen beherrschen das Wettergeschehen in Costitx. Ein leichter Wind sorgt für die nötige Abkühlung bei Sommerhitze.

Wetter heute: Klarer Himmel und sommerliche Temperaturen

Am heutigen Samstag, den 24. August 2024, dürfen sich die Einwohner und Besucher Costitx' über einen klaren Himmel und Temperaturen von bis zu 34°C freuen. Mit einem sanften Wind von nur 4 km/h erwartet Sie idealerweise ein lauer Sommerabend.

Ausblick auf die kommenden Tage

Der Sonntag gibt sich mit leicht bewölktem Himmel und kühleren 28°C etwas bedeckter. Dennoch bleibt es mit einer Windstärke von 8 km/h angenehm.

Zu Beginn der neuen Woche, am Montag, herrschen bei 29 Grad und klarem Himmel ebenfalls beste Voraussetzungen für Freiluftaktivitäten. Eine minimale Brise verspricht dabei weiterhin Wohlfühlatmosphäre.

Die Sonne bleibt uns auch am Dienstag und Mittwoch treu. Bei klarem Himmel klettert das Thermometer auf sommerliche 32°C und 33°C, während der Windnachlass auf eine fast spürbare Stille schließt.

Das Wetter nahm am Donnerstag eine Wendung, als die Wolken aufbrachen, aber die Temperaturen bei 33°C recht heiß blieben. Trotz des zunehmenden Wolkenhimmels verspricht der Freitag wiederum eine große Sonnendosis bei 33°C und einer leichten Brise.

Das Wochenende in Costitx: Genießen Sie die Ruhe vor dem Sturm

Das Wochenende wird die Ruhe vor dem sanften Leichtregen am Montag sein. Die Temperaturen bewegen sich konstant um die 33°C, bevor sie am Montag etwas auf 32°C abkühlen und Regenschauer mit sich bringen.

Für ausgedehnte Strandtage, Wanderungen durch die Natur oder einfach nur Entspannung auf der Terrasse bieten sich die kommenden Tage hervorragend an. Packen Sie also Ihre Badehose sowie Sonnencreme ein und genießen Sie die sommerliche Pracht Costitx', bevor sich der August verabschiedet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.8.2024, 01:12:01. +++