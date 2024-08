Llucmajor Wetterprognose: Eine Woche reiner Sonnenschein und leichte Brisen auf Mallorca (24.8.2024)

Strahlender Sonnenschein erwartet Llucmajor in der Woche vom 24. bis 31. August 2024

Ein nahezu perfektes Wetterbild zeichnet sich für die schöne Gemeinde Llucmajor auf Mallorca ab. In der letzten Augustwoche können sich Einwohner und Besucher auf eine Reihe sonniger Tage freuen, die ideal für Ausflüge, Stranderlebnisse und die Erkundung der malerischen Umgebung sind.

Sonnenschein pur und angenehme Brisen Der Start in die Woche am Samstag, den 24. August, ist mit einer maximalen Temperatur von 30°C und einem klaren Himmel ein wahres Vergnügen. Die leichte Brise von 6 km/h wird als erfrischend empfunden und sorgt für ideale Bedingungen, um die warmen Sommertage zu genießen. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 48% und einem Luftdruck von 1015 hPa bleibt das Wetter angenehm stabil.

Die darauffolgenden Tage, insbesondere der Sonntag, 25. August und der Montag, 26. August, setzen die Reihe der klaren Himmel mit Temperaturen von etwa 28°C fort. Die Winde nehmen am Sonntag etwas zu, bleiben aber mit 11 km/h moderat und bieten damit perfekte Voraussetzungen für Segler und Windsurfer, um die Küsten von Llucmjaor zu erkunden.

Wetterentwicklung und Aussichten Gegen Ende der Woche ändert sich das Wetterbild leicht. Am Samstag, den 29. August zeigen sich erste Wolkenfelder, und am Sonntag, den 30. August verdichten sich die Wolken zu einer vollständigen Bedeckung. Trotzdem bleiben die Temperaturen mit etwa 29°C beständig warm. Der Wind hält sich konstant bei sanften 5 bis 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an.

Der Monatsabschluss gestaltet sich mit leichtem Regen am Dienstag, den 31. August, und Temperaturen, die immer noch eine komfortable 29°C erreichen. Es bleibt jedoch fraglich, ob dieser kleine Regenguss die Stimmung der Urlauber und Einheimischen trüben kann, denn es hat sich eine tolle Woche mit Sommerfreuden abgezeichnet.

Zum Genießen dieser traumhaften spätsommerlichen Tage lädt Llucmajor mit seinen charmanten Straßencafés, historischen Sehenswürdigkeiten und wunderschönen Stränden ein. Nutzen Sie die frühen Sonnenaufgänge ab 5:10 Uhr und die etwas länger werdenden Abende bis zum Sonnenuntergang um 18:32 Uhr für ausgedehnte Tage voller Aktivitäten und Entspannung.

