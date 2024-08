Sonniges Terrassenwetter in Puigpunyent: Ihre 7-Tage-Prognose (24.8.2024)

Wetteraussichten für Puigpunyent

Erwarten Sie in der charmanten Gemeinde Puigpunyent eine Woche voller sonnigem Mediterranflair. Die 7-Tage-Prognose verspricht überwiegend freundliches Wetter mit angenehmen Temperaturen rund um die 27°C-Marke, ideal für Ausflüge in die malerische Umgebung oder entspannte Stunden auf der Terrasse.

Sonniger Start in die neue Woche

Am 24. August 2024 erwartet Sie ein klarer Himmel mit einer Höchsttemperatur von 27°C. Ein leichter Wind mit nur 3 km/h macht den Tag besonders angenehm. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 57%, was für frische Morgenspaziergänge und lange Abendessen im Freien sorgt, bevor die Sonne um 18:33 Uhr untergeht.

Auch die folgenden Tage versprechen Wohlgefühl

Die Tage darauf, 25. und 26. August, bieten ebenfalls viel Sonnenschein mit vereinzelten Wolken und bleibend angenehmen 27°C. Der Wind frischt am 25. August leicht auf 7 km/h auf, perfekt für eine kleine Segeltour oder um die erhabenen Windspiele der Natur zu beobachten.

Die zweite Wochenhälfte bleibt freundlich

Die mittleren Wochentage, vom 27. bis 29. August, präsentieren sich mit einem strahlenden Himmel und klimatischen Bedingungen, die zum Verweilen im Freien einladen. Die Temperatur nimmt eine leichte Tendenz nach unten an und bewegt sich um die 25°C bis 26°C. Ein sanfter Wind sorgt für eine angenehme Brise.

August endet mit leichter Abwechslung

Zum Ende der Woche hin, speziell am 30. und 31. August, zeigt sich der Himmel etwas bedeckter, und die Temperaturen pendeln sich auf 25°C ein. Der Monat verabschiedet sich mit einem leisen Tusch in Form von leichtem Regen am letzen Tag.

