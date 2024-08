Sonniges Wetter in Petra: Eine Woche voller blauem Himmel und milden Temperaturen (24.8.2024)

Perfektes Sommerwetter erwartet Petra in der letzten Augustwoche

Die Bewohner und Besucher von Petra können sich auf eine herrliche Sommerwoche mit viel Sonnenschein und angenehmen Temperaturen freuen. Der klare Himmel über der malerischen Gemeinde auf Mallorca verspricht ungestörtes Badevergnügen und ideale Bedingungen für alle Freiluftaktivitäten.

Wetterbericht für Petra: Die kommenden Tage im Detail

Am Samstag, dem 24. August 2024, präsentiert sich das Wetter in Petra von seiner besten Seite. Ein wolkenloser Himmel und eine Tageshöchsttemperatur von 25°C laden zu zahlreichen Unternehmungen ein. Der Wind bleibt mit 5 km/h sanft und sorgt für ein angenehmes Lüftchen, während die Luftfeuchtigkeit bei geringen 35% liegt. Sonnenanbeter sollten bereits um 03:10 Uhr wach sein, um den frühen Sonnenaufgang zu erleben. Der Tag endet mit einem stimmungsvollen Sonnenuntergang um 16:10 Uhr.

Der Sonntag begrüßt die Inselbewohner mit ähnlichem Wetter. Bei einer leichten Erwärmung auf 27°C dürfen sich Einheimische und Feriengäste über einen weiteren Tag unter der Sonne Mallorcas freuen. Die Feuchtigkeit sinkt auf erfreuliche 27%, was die Hitze sehr erträglich macht. Der Sonnenaufgang wird um 03:11 Uhr erwartet, und der Tag verabschiedet sich mit dem Sonnenuntergang um 16:09 Uhr.

Die Wetterlage am Montag zeigt sich mit einer Höchsttemperatur von 29°C und einem klaren Himmel ebenfalls von ihrer besten Seite. Mit einer leichten Brise von 7 km/h und einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von 24% scheint der Sommer in Mallorca seine ganze Pracht zu entfalten. Das gleiche Muster setzt sich bis zum Mittwoch fort, wobei der Himmel am 27. August mit vereinzelten Wolken bedeckt sein wird, was jedoch kein Anlass zur Sorge gibt, da die Temperaturen weiterhin um komfortable 30°C liegen.

Schwenk in Richtung Wochenende: Die zweite Wochenhälfte läutet eine minimale Abkühlung ein, bleibt jedoch weitgehend stabil. Von Donnerstag bis Samstag können die Menschen in Petra konstant sonniges Wetter mit Höchsttemperaturen von 28°C, 26°C und 25°C sowie leichten Winden und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit genießen. Die Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten variieren leicht, wobei der Sonnenuntergang am Samstag um 16:04 Uhr stattfindet.

Den Abschluss der Woche bildet der Sonntag, der 31. August, mit einer leicht kühleren Temperatur von 24°C, jedoch immer noch unter einem makellos klaren Himmel. Ein idealer Tag, um die Natur Mallorcas zu erkunden oder einfach im Freien zu entspannen. Der Wind hält sich beständig bei 5 km/h und die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 32%.

Fazit: Eine Woche voller Sonnenschein und perfekter Bedingungen in Petra

Insgesamt verspricht die letzte Augustwoche in Petra optimale Bedingungen für alle, die den mallorquinischen Sommer in vollen Zügen genießen möchten. Mit wenig Wind, viel Sonne und milden Temperaturen steht einer erlebnisreichen Woche nichts im Wege.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.8.2024, 01:20:27. +++