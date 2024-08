Sonniges Wetter mit klarem Himmel dominiert die Woche in Felanitx, Mallorca (24.8.2024)

Strahlend Blauer Himmel und Sommerliche Temperaturen: Das Wetter in Felanitx

Die kommende Woche in FelanitxFelanitx auf Mallorca präsentiert sich von ihrer besten Seite mit einem konstant sonnigen Himmel und warmen Temperaturen. Ideale Bedingungen für Urlauberinnen und Urlauber sowie die einheimische Bevölkerung, um die wunderschöne Landschaft und die malerischen Strände in vollen Zügen zu genießen.

Sommerwetter in Felanitx: Sonne satt und leichter Wind

Anfang der Woche, am Samstag, dem 24. August 2024, wird in Felanitx ein makelloser Himmel bei Temperaturen um die 29 Grad Celsius erwartet. Ein leichter Wind mit 5 km/h sorgt für eine angenehme Brise. Das Thermometer steigt in der Nacht nicht unter 20 Grad, was laue und angenehme Abende verspricht. Der Tag beginnt mit einem Sonnenaufgang um 05:08 Uhr und endet mit einem Sonnenuntergang um 18:31 Uhr.

Ausgezeichnete Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten und Strandbesuche

Die nächsten Tage behalten das Muster bei: Klarer Himmel und Temperaturen, die sich um die 29 Grad Celsius einpendeln. Einzig am Mittwoch, den 29. August, zeigen sich einige Wolken am Himmel – ein Vorbote eines möglichen Wetterschwenks. Doch selbst mit gebrochenen Wolken bleibt das Klima warm und einladend.

Während der gesamten Woche bleibt der Wind moderat und sollte Badegästen keine Probleme bereiten. Besonders Wassersportler wie Segler und Surfer werden die Bedingungen lieben, die ihnen genügend Wind für sanfte Manöver bieten, ohne dabei zu stark zu sein.

Leichter Wetterumschwung Ende der Woche

Am letzten Tag der Woche, dem 31. August, sieht die Prognose leichten Regen vor. Temperaturen um die 30 Grad und eine leicht erhöhte Luftfeuchtigkeit kündigen diese Veränderung an. Doch das sollte keine großen Pläne durchkreuzen – der Regen wird leicht sein, und der Großteil des Tages bleibt möglicherweise trocken.

Mit Blick auf die kommende Woche in Felanitx

Die Wettervorhersage für Felanitx zeigt somit eine hervorragende Woche für alle Sonnenhungrigen. Mit nur geringen Schwankungen in den Vorhersagen ist es die perfekte Zeit, um die Schönheit Mallorcas zu erkunden und das mediterrane Klima in vollen Zügen auszukosten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.8.2024, 01:14:20. +++