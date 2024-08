Strahlender Sonnenschein und leichte Brisen: Das Wetter in Campanet für die kommende Woche (24.08.2024 bis 31.08.2024)

Aktuelle Wetteraussichten für Campanet

Der Hochsommer hält auf der idyllischen Insel Mallorca Einzug, und besonders die Gemeinde Campanet kann sich über angenehme Tage freuen. Die Sonne wird in der nächsten Woche ihre Strahlen großzügig über die Region aussenden, während die Temperaturen für hervorragende Bedingungen sorgen, um das Freiluftleben in vollen Zügen zu genießen.

Wochenstart mit klarem Himmel

24.08.2024: Der Montag in Campanet empfängt uns mit einem klaren Himmel und Höchsttemperaturen von 32°C. Ein leichter Wind mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 km/h sorgt für eine angenehme Brise. Die Luftfeuchtigkeit verharrt bei komfortablen 39%, und der Luftdruck zeigt stabile 1015 hPa an.

Temperatureinbruch und wolkiger Himmel zur Wochenmitte

25.08.2024 bis 26.08.2024: Am Dienstag kündigen sich leicht zerbrochene Wolken an und die Temperaturen nehmen eine mildere Wendung an mit etwa 26°C. Der Wind frischt auf 8 km/h auf. Ein Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 66% deutet auf eine Veränderung hin, die in einer klaren Himmelssicht zur Mitte der Woche gipfelt. Am 26. August wird die Temperatur wieder etwas steigen und uns milde 27°C bieten.

Erneute Hitzewelle gegen Ende August

27.08.2024 bis 30.08.2024: Ab Mittwoch erlebt Campanet einen erneuten Temperaturanstieg. Der 27. August lässt das Quecksilber auf 30°C klettern, gefolgt von weiteren Tagen mit ähnlich heißen Bedingungen. Während die ganze Woche über der Himmel klar bleibt, entwickeln sich am 29. August vereinzelt Wolken.

Leichter Regen als Abschluss einer wunderschönen Woche

31.08.2024: Die Woche klingt am letzten Tag mit leichten Regenfällen aus, die der Hitze etwas Abkühlung bringen. Bei 30°C und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 50% sollten Sie den Regenschirm nicht vergessen, wenn Sie durch die Straßen von Campanet schlendern.

Genießen Sie die sommerliche Pracht in Campanet, und lassen Sie sich von den wechselhaften Bedingungen nicht Ihre Pläne durchkreuzen. Eine wundervolle Woche steht Ihnen bevor!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.8.2024, 01:10:13. +++