Strahlender Sonnenschein und milde Brisen: Die Wetteraussichten für Santa Maria del Camí (24.8.2024 - 31.8.2024) (24.8.2024)

Wetter-Prognose für Santa Maria del Camí: Eine Woche voller Sonne und Licht

Santa Maria del Camí, das charmante Städtchen im Herzen Mallorcas, präsentiert sich in der letzten Augustwoche von seiner strahlenden Seite. Mit Höchsttemperaturen, die am Thermometer 33 Grad Celsius erreichen, dürfen sich Einwohner und Urlauber auf perfektes Sommerwetter freuen.

Hochsommerliche Temperaturen und klare Himmel in Santa Maria del Camí

Zu Beginn der Wetterwoche, am 24. August 2024, verwöhnt uns das Wetter mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Brise von nur 4 km/h. Diese idealen Bedingungen laden zu vielfältigen Aktivitäten im Freien ein. Den Tag über erwarten wir eine Klimax von wohligen 33 Grad, während die relative Feuchtigkeit bei moderaten 36 Prozent liegt.

Stetige Wetterbedingungen bis zum Wochenende

In den folgenden Tagen setzt sich das glorreiche Wetter fort. Sowohl am 25. als auch am 26. August erstrahlt der Himmel über Santa Maria del Camí in purem Blau und die Temperaturen pendeln sich auf angenehme 29 Grad Celsius ein. Dabei weht ein sanfter Wind von 6 bis 7 km/h.

Die Tage des 27. August und 28. August stehen dem in nichts nach. Mit Höchsttemperaturen von 30 und 32 Grad sowie einer leichten Brise könnten diese Tage nicht besser sein, um das inseltypische Leben zu genießen.

Wetterumschwung zum Monatsende

Am 29. August macht sich eine leichte Veränderung bemerkbar. Wenngleich die Temperaturen weiterhin sommerlich bleiben, ziehen vereinzelt wolkenbruchartige Wolken auf. Unter diesen Vorzeichen können Outdoor-Aktivitäten nach wie vor genossen werden. Am 30. August wird es mit überzogenen Wolken etwas bedeckter, doch die Temperaturen von 32 Grad halten an.

Den Abschluss der Woche bildet der 31. August 2024. An diesem Tag lässt sich leichter Regen blicken, der die hohen Temperaturen auf angenehmere 31 Grad sinken lässt.

Beginnen und beenden Sie Ihre Tage mit den wunderbaren Sonnenauf- und -untergängen, die Santa Maria del Camí zu bieten hat – die ersten Strahlen begrüßen Sie gegen 5:10 Uhr und der Abend wird gegen 18:32 Uhr sanft eingeläutet. Für all jene, die das Inselwetter lieben, bietet diese Woche die perfekte Gelegenheit, Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.8.2024, 01:23:47. +++