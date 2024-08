Traumhaftes Sommerwetter in Ses Salines: Die Wettervorhersage vom 24.08.2024 bis 31.08.2024

Sonnige Aussichten für Ses Salines

Die kommende Woche in Ses Salines verspricht mit sommerlichen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel echtes Urlaubswetter. Die Wetterlage der Region zeigt sich von Ihrer besten Seite und lädt Einheimische sowie Touristen zu vielerlei Outdoor-Aktivitäten ein. Lassen Sie sich von unserer detaillierten Wettervorhersage für die Woche vom 24. August bis zum 31. August 2024 inspirieren und planen Sie Ihre Tage unter der mallorquinischen Sonne.

Perfekte Bedingungen für Strandliebhaber

Ab dem 24.08.2024 erleben Bewohner und Besucher in Ses SalinesSes Salines ein wahres Bilderbuchwetter. Mit einer konstanten Temperatur um die 28°C und einem klaren Himmel steht einem ausgedehnten Strandtag nichts im Weg. Der Wind weht mit leichten bis mäßigen 6 km/h, was für eine angenehme Brise sorgt, während die Luftfeuchtigkeit bei 61% liegt und den Tag nicht zu drückend werden lässt. Der Luftdruck stabilisiert sich bei angenehmen 1015 hPa. Der Sonnenaufgang ist um 05:09 Uhr und die Dämmerung tritt um 18:31 Uhr ein.

Anhaltend schönes Wetter mit minimalen Veränderungen

Die folgenden Tage, 25.08. und 26.08., begrüßen uns ebenfalls mit strahlendem Sonnenschein und Temperaturen, die sich weiterhin auf sommerlichen 28°C einpendeln. Der Wind wird etwas auffrischen und bis zu 10 km/h erreichen, während der Anstieg des Luftdrucks auf 1017 hPa am 26.08. für stabile Wetterbedingungen sorgt. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 47%, was für erfrischend trockene Luft sorgt.

Leichte Wolken und Temperaturen an der 30°C-Marke

Bis zum 28.08.2024 dürften sich nur wenige Wolken am Himmel über Ses Salines zeigen und mit einem Temperaturhoch von 29°C nähern wir uns der 30°C-Marke. Der Wind bleibt weiterhin schwach mit nur 4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an, bleibt aber im komfortablen Bereich.

Wetterumschwung am Ende der Woche

Zum Ende der Woche, speziell am 30.08. und 31.08., wird die Wetterlage etwas unbeständiger. Es ziehen vermehrt Wolken auf, und am letzten Tag des Monats muss mit leichtem Regen gerechnet werden. Trotzdem bleibt es mit 29°C am 31.08. sommerlich warm. Die Luftfeuchtigkeit erhöht sich auf 68%, und der Luftdruck sinkt auf 1011 hPa, was den leichten Regenschauern den Weg ebnet.

Wetterfazit für die Woche

Die Wetterprognose für Ses Salines könnte kaum besser aussehen. Wer Sonne tanken und die mallorquinische Sommerzeit in vollen Zügen genießen möchte, findet hier ideale Bedingungen. Nur das letzte Augustwochenende fordert vielleicht den einen oder anderen Schirm heraus. Doch auch ein Spaziergang an der frischen Luft nach einem warmen Regenschauer hat seinen eigenen Charme.

