Wetter Santanyí (24.08.2024 bis 31.08.2024): Sonnige Tage und leichte Brise in der letzten Augustwoche

Die Wetteraussichten für Santanyí auf Mallorca

Die letzten Sommertage auf Mallorca versprechen in Santanyí überwiegend sonniges Wetter und angenehme Temperaturen. Unsere umfangreiche Wetterprognose zeigt Ihnen, was Sie für die letzte Augustwoche vom 24. bis 31. August 2024 erwarten können. So können Einheimische wie Touristen ihre Pläne optimal auf das Wetter abstimmen.

Strahlender Sonnenschein und milde Winde

Beginnen wird die Woche in Santanyí mit einem klaren Himmel, und die Temperaturen halten sich stetig um 28 Grad Celsius. Eine leichte Brise mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 10 km/h macht die Wärme besonders angenehm. Auch die Luftfeuchtigkeit mit Werten um die 62% bis 63% wird als behaglich empfunden.

Die Sonne begrüßt die Inselbewohner täglich schon um kurz nach 05:09 Uhr und bietet ausreichend Gelegenheit, das Tageslicht bis zum Sonnenuntergang gegen 18:30 Uhr zu genießen. Der Luftdruck hält sich konstant um 1015 bis 1016 hPa, ideale Bedingungen für Aktivitäten im Freien.

Wenige Wolken und fortgesetztes Sommerwetter

Am 27. August prägen nur wenige Wolken den Himmel über Santanyí, was die sommerliche Stimmung jedoch nicht trübt. Mit konstanten 28 Grad Celsius und einem milden Wind bleibt das Wetter angenehm und ist wie geschaffen für Ausflüge und Entdeckungen in der Natur.

Gegen Ende der Woche nimmt die Bewölkung leicht zu, und die Temperaturen erreichen am 28. August sogar 29 Grad Celsius. Dieser leichte Anstieg, verbunden mit einer Luftfeuchtigkeit von rund 56%, bringt etwas mehr Wärmegefühl, doch die wiederum leichte Brise sorgt für Ausgleich.

Veränderungen zum Monatsende

Die darauf folgenden Tage zeigen eine leicht wechselhafte Wetterlage. Mit gebrochenen Wolken am 29. August und einem bedeckten Himmel am 30. August bleibt es weiterhin warm bei 27 bis 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit steigt etwas, was im Zusammenspiel mit einem abnehmenden Luftdruck auf das nahende Ende des Hochsommers hindeutet.

Am 31. August schließlich bringt leichter Regen eine Abwechslung, während die Temperaturen erneut auf 29 Grad Celsius klettern. Der Regen sollte jedoch keinen allzu großen Einfluss auf die Freizeitgestaltung haben, da er nur leicht ausfällt und von mäßigem Wind begleitet wird.

Fazit: Ideales Ende des Mallorca-Sommers

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wetterprognose für Santanyí eine hervorragende letzte Augustwoche auf Mallorca erwarten lässt. Mit viel Sonne, gemäßigten Winden und nur einer geringen Chance auf Regen am Ende des Monats, können die Einwohner und Gäste der Region das Beste aus den sommerlichen Tagen herausholen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.8.2024, 01:24:15. +++