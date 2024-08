Wetterbericht für Santa Eugènia, Mallorca: Sonnige Tage und leichte Abkühlung im August 2024 (24.8.2024)

Wetteraussichten für Santa Eugènia: Strahlender Sonnenschein und milde Brisen

Die kommende Woche in Santa EugèniaSanta Eugènia verspricht, ein großer Genuss für Sonnenanbeter und Mallorca-Besucher zu werden. Mit einem überwiegend klaren Himmel und angenehmen Temperaturen ist es die perfekte Zeit, um die Schönheit Mallorcas zu erkunden.

Sommerwetter in Santa Eugènia: Heiße Tage und laue Nächte

Starten wir mit dem Höhepunkt der Woche: Samstag, den 24. August 2024, werden wir von einem strahlend klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 34°C begleitet. Ein sanfter Wind von 5 km/h bringt die notwendige Erfrischung, um die Wärme angenehm zu gestalten. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 31% gering, was für ein trockenes und komfortables Klima sorgt.

Am Sonntag, den 25. August, ziehen einige Wolken auf, die jedoch die Gemütlichkeit von 29°C nicht trüben. Mit einer mäßigen Brise von 8 km/h bleibt es weiterhin sehr angenehm. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 54%, was die nächtlichen Temperaturen erfrischend macht.

Der Beginn der neuen Woche, der 26. August, begrüßt uns mit klarem Himmel und einer Tagestemperatur, die erneut bei 29°C liegt, was für Konsistenz im sogenannten 'Ewigen Frühling' Mallorcas sorgt. Die Winde sind mild, und die Luftfeuchtigkeit ist mit 35% weiterhin niedrig.

Beständiges Wetter und entspannende Tage

Mit wenig Veränderung in der Wettersituation gehen wir in den Dienstag, 27. August, der uns 31°C unter einem weiterhin klaren Himmel beschert. Die nächsten Tage, einschließlich des 30. Augusts, halten die Temperaturen stetig bei 33°C, während der Himmel von überwiegend klar zu teilweise bewölkt und schließlich bedeckt übergeht.

Aber Ende August bringt auch Veränderungen: Am 31. August können wir mit leichten Regenschauern rechnen. Dennoch bleibt es mit 32°C relativ warm, und die Feuchtigkeit nimmt auf 41% zu - ein idealer Zeitpunkt für ein Glas mallorquinischen Wein in einem der charmanten Cafés Santa Eugènias.

Das Wetter kurz zusammengefasst

Wetter-Highlights der nächsten 7 Tage für Santa Eugènia:

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten reichen von 05:09 bis 18:32 Uhr am Anfang der Woche bis 05:16 bis 18:21 Uhr am Ende der Woche, was ausgedehnte Tage voller Licht und die Möglichkeit für vielfältige Tagesaktivitäten bietet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.8.2024, 01:22:58. +++