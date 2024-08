Wetterprognose Estellencs: Sonnige Aussichten und leichte Brise vom 24.08.2024 bis 31.08.2024

Aktuelle Wetterentwicklung in Estellencs

Die kleine Gemeinde Estellencs an der traumhaften Nordwestküste Mallorcas präsentiert sich in der letzten Augustwoche mit einem Wettergeschenk. Ein klarer Himmel und sommerliche Temperaturen erfreuen Einheimische sowie Urlauber gleichermaßen. In unserem detaillierten Wetterbericht für Estellencs erhalten Sie einen umfassenden Überblick für die Zeit vom 24.08.2024 bis zum 31.08.2024.

Sonne satt und leichte Brisen - Das Wetter vom 24. bis 26. August 2024

Stellen Sie sich auf eine Serie von sonnenverwöhnten Tagen ein, an denen die Temperaturen in Estellencs konstant angenehme 28°C erreichen. Die Woche wird am Samstag, den 24. August, mit einem klaren Himmel und einer milden Brise von nur 3 km/h eingeläutet. Am Sonntag ziehen vereinzelte Wolken auf, aber die Temperaturen verbleiben beständig bei rund 28°C, bei einer leicht aufgefrischten Windgeschwindigkeit von 7 km/h.

Beständige Konditionen mit klarem Sternenhimmel - 27. und 28. August

Der klare Himmel bleibt uns in Estellencs auch in den darauffolgenden Tagen erhalten. Der Dienstag und Mittwoch treten mit Idealbedingungen für nächtliche Sternenbeobachtungen vor. Ein leichter Wind von 3 km/h und geringe Feuchtigkeit von 58% bis 64% machen das sommerliche Wetter perfekt.

Kleiner Wechsel in der Wetterlage - 29. bis 31. August 2024

Zum Ausklang der Woche zeigt sich das Wetter in Estellencs von einer anderen Seite. Am Donnerstag, den 29. August, bewegen sich die Temperaturen weiterhin um die 27°C, jedoch deutet sich mit leicht bewölktem Himmel eine Veränderung an. Freitag und Samstag begleiten überzogene Wolken das Wettergeschehen, was mitunter eine sanfte Brise von 3 km/h mit sich bringt. Der leichte Regen am Sonntag signalisiert den nahenden Herbst, bleibt aber bei warmen 28°C angenehm.

Denken Sie daran, trotz des klaren Wetters und der hohen Temperaturen, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und für entsprechenden Sonnenschutz zu sorgen. Die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten variieren leicht, mit einem frühesten Sonnenaufgang um 5:11 Uhr und einem spätesten Sonnenuntergang um 18:33 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.8.2024, 01:13:53. +++