Wetterprognose für Manacor: Sonniger Ausblick und milde Brisen vom 24.08.2024 bis zum 31.08.2024

Wetter-Ausblick für Manacor: Eine Woche voller Sonnenschein und klares Himmel

Blicken Sie in die kommenden Tage mit optimismus und Sonnencreme in der Tasche, denn das Wetter in Manacor zeigt sich von seiner besten Seite. In den nächsten sieben Tagen dürfen wir uns auf hohe Temperaturen, klaren Himmel und sanfte Winde einstellen. Der Sommer hält seine Versprechungen und beschert Einheimischen wie Reisenden perfekte Bedingungen für eine Vielzahl an Outdoor-Aktivitäten.

Warm und Einladend: Die Temperaturen in Manacor

Die kommende Woche beginnt mit einem sehr angenehmen Samstag, den 24.08.2024, wobei das Quecksilber auf um die 29°Celsius klettert und ein klarer Himmel über der Stadt thront. Sowohl Sonnenaufgang um 5:08 Uhr als auch Sonnenuntergang um 18:30 Uhr können unter freier Sicht genossen werden, während eine leichte Brise mit einer Geschwindigkeit von nur 5 km/h weht.

Der Sonntag, den 25.08.2024, präsentiert sich kaum anders, mit geringfügigen Wolkenformationen, die dem blauen Himmel einen malerischen Akzent verleihen. Mit 28°C und einer leicht erhöhten Windgeschwindigkeit von 9 km/h bleibt das Wetter angenehm und einladend.

Für den Montag, den 26.08.2024 und Dienstag, den 27.08.2024 wird erneut ein strahlend blauer Himmel vorhergesagt, mit Temperaturen, die konstant bei 28-29°C liegen. Die Luftfeuchtigkeit hält sich mit rund 42% im trockenen Spektrum.

Stabile Wetterverhältnisse bis zum Wochenausklang

Die zweite Wochenhälfte verläuft genauso erfreulich: Mittwoch, den 28.08., bis Freitag, den 30.08.2024, bieten Temperaturhochs von bis zu 30°C und leichte Windzüge um die 5 km/h. Vor allem der Freitag zeichnet sich mit einer bemerkenswert hohen Temperatur ab, die ideale Bedingungen für Ausflüge ins Umland oder zum Strand von Manacor bedeutet.

Der Samstag, den 31.08.2024, kündigt allerdings leichten Regen an, was den Besuchern der Region eine willkommene Erfrischung bieten dürfte. Bei immer noch warmen 29°C und geringfügig erhöhter Luftfeuchtigkeit bleibt das Wetter auch gegen Monatsende freundlich.

Die Wetterwoche in Manacor: Zusammenfassung

Zusammengefasst erwartet Sie eine Woche, die nur wenige Wetterkapriolen für Sie bereit hält – von klarem Himmel über leichten Wolken bis hin zu einem sanften Regentag bleibt das Wetter in Manacor angenehm und sommerlich. Die Prognosen versprechen einen nahtlosen Übergang vom Hochsommer in den Frühherbst, sodass alle geplanten Aktivitäten im Freien mit großer Wahrscheinlichkeit stattfinden können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.8.2024, 01:17:28. +++