Wettervorhersage Santa Margalida - Sonnige Aussichten und milde Brisen in der letzten Augustwoche 2024 (24.8.2024)

Wetter in Santa Margalida: Ihre 7-Tage-Prognose

Santa Margalida erfreut seine Einwohner und Besucher mit einer Woche voller Sonnenschein und milden Temperaturen, die ideale Bedingungen für verschiedenste Outdoor-Aktivitäten schaffen. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf das Wetter für die letzte Augustwoche werfen und erfahren, welche Kleidung Sie packen sollten.

Mildes Klima und Sonnenschein pur

Die kommende Woche beginnt in Santa Margalida mit einem klaren Himmel und einer Temperatur von 31°C am 24.08.2024. Bei einem sanften Wind von 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 45% lädt das Wetter förmlich zu einem Strandbesuch oder einer gemütlichen Radtour ein. Der Sonnenaufgang ist um 05:08 Uhr, und Sie können einen langen sonnigen Tag bis zum Sonnenuntergang um 18:31 Uhr genießen.

Der 25.08. bringt mit sich leicht bewölkte Verhältnisse, jedoch bleibt es mit 26°C angenehm warm. Der Wind frischt mit 9 km/h etwas auf, und die erhöhte Luftfeuchtigkeit von 68% könnte den Tag etwas schwüler wirken lassen. Dennoch ist das Wetter bestens geeignet, um die charmanten Ecken von Santa Margalida zu erkunden.

Stetige Wärme und entspannte Winde

Während der Tage nach dem 25. August können Sie eine stetige Wärme und generell klaren Himmel erwarten. Am 26. und 27. August erwartet uns ein reiner Himmel mit Temperaturen um die 27°C beziehungsweise 29°C. Diese Bedingungen sind perfekt für lange Spaziergänge oder entspannende Stunden am Strand.

Die leichten Winde und angenehme Luftfeuchtigkeit bieten ein ideales Klima für Urlauber, die dem Alltagsstress entfliehen und die Natur und Kultur von Santa Margalida auskosten möchten. Gegen Ende der Woche zeichnet sich ein leichter Anstieg der Temperaturen ab, besonders am 29. und 30. August, wo das Thermometer bis auf 30°C klettern kann.

Leichte Abkühlung und Regenschauer zum Monatsende

Zum Ende der Woche und damit auch zum Ende des Monats kündigen sich einige Wolken am Himmel an. Am 31.08.2024 können Sie sich auf eine leichte Abkühlung mit Temperaturen um die 30°C und leichten Regenschauern einstellen. Die Luftfeuchtigkeit wird etwas zunehmen, und ein leichter Wind wird für eine angenehme Brise sorgen.

Abschließend lässt sich sagen, dass das Wetter in Santa Margalida zum Großteil stabil und sonnig bleibt und somit optimale Bedingungen bietet, um die letzten Tage des Sommers in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.8.2024, 01:23:23. +++