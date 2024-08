Wettervorhersage: Sonnige Aussichten und leichte Schauer in Sóller, Mallorca (24.08.2024 - 31.08.2024)

Sóller auf Mallorca erwartet hochsommerliche Temperaturen

Während der letzten Augustwoche präsentiert sich das Wetter in Sóller von seiner besten Seite, mit einem Mix aus strahlender Sonne und gelegentlichen Wolken, welche die hochsommerlichen Temperaturen leicht abkühlen. Zum Wochenende hin könnte leichter Regen die Pläne für Strandbesuche kurzzeitig aufhalten, doch die überwiegend klaren Bedingungen dominieren das Wettergeschehen in dieser beliebten Region Mallorcas.

Sonniger Start in die Woche mit klarem Himmel und milden Brisen

Am Samstag, den 24.08.2024, zeigt sich der Himmel über Sóller in einem makellosen Blau, unter dem Einheimische und Touristen gleichermaßen Freude finden werden. Mit einer Höchsttemperatur von 32°C und einer leichten Brise von nur 2 km/h ist es der perfekte Tag, um den Strand zu besuchen oder eine Wanderung im Tramuntana-Gebirge zu unternehmen. Die Luftfeuchtigkeit von 45% verspricht angenehmes Wetter ohne drückende Hitze und der Sonnenaufgang um 5:10 Uhr läutet einen langen, lichtdurchfluteten Tag ein, der erst um 18:33 Uhr mit einem romantischen Sonnenuntergang endet.

Die Wetterlage bleibt stabil, Wolken ziehen auf

Der Sonntag, 25.08.2024, bringt einige verstreute Wolken, die der Sonne jedoch kaum die Show stehlen können. Die Temperaturen bleiben mit 28°C hochsommerlich, während die Luftfeuchtigkeit auf 63% steigt, was die Atmosphäre leicht feuchter gestaltet. Der Wind legt etwas zu und weht nun mit 7 km/h, sorgt aber weiterhin für eine erfrischende Brise. Während der Sonnenaufgang um 5:11 Uhr erfolgt, verabschiedet sich die Sonne um 18:31 Uhr hinter den Bergen Sóllers.

Ein Wettertrend, der Urlaubsträume wahr werden lässt

In den darauf folgenden Tagen, vom 26. bis zum 27.08.2024, grüßt ein ungetrübter Himmel und das Thermometer klettert auf angenehme 28°C bis 30°C. Der Wind bleibt mit Geschwindigkeiten von 3 bis 5 km/h sanft und auf dem Meer ist das Segeln und Bootfahren daher besonders empfehlenswert. Die Luftfeuchtigkeit pendelt sich auf moderate 46-49% ein und sorgt für angenehm warme Tage, die zum Verweilen in den Cafés Sóllers und den regionalen Märkten einladen. Die Tage beginnen früh mit Sonnenaufgängen zwischen 5:11 und 5:12 Uhr und bieten somit viel Tageslicht für allerlei Unternehmungen.

Das Wochenende nähert sich mit leichtem Stimmungswandel

Der 28. und 29.08.2024 sehen ebenfalls sehr freundliches Wetter voraus, mit Höchsttemperaturen von 31°C und klarem bis leicht bewölktem Himmel. Der geringe Wind bleibt konstant und die relativen Feuchtigkeitswerte sind weiterhin günstig für Outdoor-Aktivitäten. Die Sonnenaufgänge um 5:13 und 5:14 Uhr füllen die Tage mit Licht und Wärme, während die Sonnenuntergangszeiten um 18:27 und 18:25 Uhr den Abendstunden eine gemütliche Note verleihen.

Leichter Regen markiert das Ende des Monats

Zum Abschluss der Woche ziehen am 30. und 31.08.2024 überwiegend dichte Wolken auf und die Temperaturen sinken leicht auf 30°C. Der Wind behält sein sanftes Wehen bei und der Regen bringt eine kleine Erfrischung, die sich hervorragend dazu eignet, die umliegende Natur zu genießen, wenn die Tröpfchen das Grün der Landschaft erwecken. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 53%, und mit einem Luftdruck um die 1013 hPa bleibt es stabil. Die Sonnenuntergänge um 18:24 und 18:22 Uhr schließen den Tag friedvoll ab.

Mit dieser angenehmen Mischung aus Sonnenschein, leichten Böen und erfrischenden Regengüssen steht einem idyllischen Aufenthalt in Sóller nichts im Wege. Ob zum Genießen der ruhigen Gassen und Plätze oder für spannende Ausflüge in die nahegelegenen Gebirge und an die malerische Küste – diese Wettervorhersage eröffnet perfekte Möglichkeiten, das Beste aus Ihrem Mallorca-Besuch herauszuholen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.8.2024, 01:26:29. +++