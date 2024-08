Kommende Woche in Estellencs, Mallorca: Sonne, leichte Brisen und eine kleine Regenchance (25.8.2024)

Wetteraussichten für Estellencs: Eine sonnige Woche erwartet die Inselbewohner

Die kommenden Tag in Estellencs versprechen überwiegend angenehmes Sommerwetter mit milden Temperaturen und leichtem Wind. Ein idealer Zeitraum für Aktivitäten im Freien und den Genuss der schönen Strände Mallorcas.

Verstreute Wolken und moderates Klima den ganzen Tag über

Den Auftakt macht der 25. August 2024 mit Temperaturen um die 29 °C. Verstreute Wolken am Himmel sorgen für angenehme Schattenmomente, während die Windgeschwindigkeit von 7 km/h für eine leichte Brise sorgt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 64%, was ein komfortables Klima ohne große Schwüle verspricht.

Fast wolkenloser Himmel und strahlender Sonnenschein

Die darauffolgenden Tage werden von klarem Himmel und nur wenigen Wolken dominiert. Am 26. und 28. August liegen die Temperaturen bei etwa 28 °C, mit einer Windstärke von rund 2-6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit etwa 51-56% im moderaten Bereich, welcher für ideale Bedingungen für jegliche Form von Outdoor-Aktivitäten sorgt.

Der 27. August begrüßt die Bewohner und Besucher von Estellencs mit einem perfekten klaren Himmel, und einer Temperatur von 27 °C bei einer sehr sanften Brise.

Blick auf das Wochenende und Regenaussichten

Am 30. August könnte es mit überzogenen Wolken und 29 °C etwas schwüler werden, jedoch bleibt der Wind weiterhin mild und die Feuchtigkeit bei 60%. Das Wochenende hält zum Abschluss eine kleine Überraschung bereit: Der 1. September könnte leichten Regen bringen bei Temperaturen von 29 °C, was die Vegetation von Estellencs erfrischen und für eine willkommene Abkühlung sorgen könnte.

Genießen Sie die Woche in vollen Zügen, aber denken Sie daran, am Wochenende vielleicht einen Regenschirm einzupacken, falls Sie länger draußen sein wollen. Den Sonnenaufgang und -untergang können Sie in Estellencs in dieser Woche zwischen etwa 5:12 Uhr und 18:32 Uhr bzw. zwischen 5:18 Uhr und 18:21 Uhr erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.8.2024, 01:27:36. +++